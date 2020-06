Guè Pequeno – Ti Levo Le Collane ft. Paky: leggi il testo della nuova canzone

L’emergente Vincenzo Mattera, in arte Paky, e Guè Pequeno collaborano in Ti Levo Le Collane, traccia racchiusa in Mr. fini, quinto disco del rapper milanese, pubblicato il 26 giugno 2020.

Il testo della nuova canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal duo composto dai milanesi multiplatino Federico Vaccari e Pietro Miano, artisticamente conosciuti come 2ndRoof.

Testo Ti Levo Le Collane — Guè Pequeno • Paky

2nd Roof music

Oggi non conta farlo ma farlo vedere in foto

’20 anno del ratto, per questo farai il botto

Ero un ragazzo triste

Moneta Dio, monoteista

Ti suplexo come Dave Bautista

La gente con cui brindi, sai, ti tradirà

Con cui fai gesti sopra Insta’ che tu chiami “fra'”

Le tro*e succhiano se sei una star

Non ti cercheranno, bro, se muori o vai dentro

Definisci i soldi e passi a 0 da 100

Un pollo ha preso alla mia ex un attico in centro

Spero che lei ci pianga dentro

Oh, mio Dio, vi abbasso l’autostima

Perché le fighe, dive o rapper le ho schiacciate tutte io prima

[?] a ipocrita, la mia puxxana è tropical

La mia parola è ipnotica, piscio sulla retorica

Le stories senza audio, i discorsi fanno brutto

Non avevo niente e pensavo come se avessi tutto

Ho stretto questa vita come una bandana red

Dopo il party perde minimo due stelle ogni hotel

Occhio a con parli

Con chi balli, con chi ti sballi

Sono i primi ad informarli, darling

Atterriamo impellicciati a Tallinn

A 240, bulletproof, Audi

Più grano, più infami





Ti leviamo le collane

Scemo, senza cosa ti rimane?

Nada, scemo, cosa devi fare

Io capisco solo money, money

Tra due venezuelane

Tu fai “gang, gang”

Ma mi hanno detto che sei infame

Yeah, ti levo le collane

Scemo, senza cosa ti rimane?

Io capisco solo money, money

Tra due venezuelane

Tu fai “gang, gang”

Ma mi hanno detto che sei infame

[Post-Ritornello: Guè Pequeno]

Schiavitù al contrario (Al contrario)

Vendo bianca a Tyson (A Tyson)

Fumo Fidel Castro (Castro)

Scendimi dal caxxo (Caxxo)

[Paky]

Uh-ah, al collo sei Gesù

Perché le staccava ai turisti

Insieme a due miei amici dovevam portarla a uno

Pensa se un mio video, fra’, è arrivato pure all’estero

Pensa se un cinese riconosce il [laccettino?]

Uh, oh, mio Dio, un taglio sotto l’occhio

Mi prude da morire se stanno pensando a fottermi

Conto sempre due volte, non sia mai mancasse un euro

Non mi piace averli in mano, non ce li avevo mai

Oh, sì, sì, venite tutti a spararmi

Ho messo casa mia in un video

Non me ne fotte un caxxo

Non penso, fra’, che Cristo tornerà mai più a salvarci

Non durerebbe un giorno in giro qui dalle mie parti

Ti leviamo le collane

Scemo, senza cosa ti rimane?

Nada, scemo, cosa devi fare

Io capisco solo money, money

Tra due venezuelane

Tu fai “gang, gang”

Ma mi hanno detto che sei infame

Yeah, ti levo le collane

Scemo, senza cosa ti rimane?

Io capisco solo money, money

Tra due venezuelane

Tu fai “gang, gang”

Ma mi hanno detto che sei infame

[Paky]

Yeah (Bling)





