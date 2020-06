Guè Pequeno – Cyborg feat. Geolier: leggi il testo della nuova canzone

In Cyborg, traccia racchiusa in Mr. Fini, quinto album di Guè Pequeno, il rapper duetta con il collega napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier: leggi il testo di questa nuova e coinvolgente canzone.

Nella quinta era discografica di Cosimo Fini, disponibile dal 26 giugno 2020, che arriva a due anni di distanza da Sinatra, il suo ultimo lavoro, sono presenti 17 tracce inedite e importanti collaborazioni con artisti del calibro di Carl Brave, Luchè, Sfera Ebbasta, Mahmood, Marracash, Lazza e tanti altri.

Testo Cyborg — Guè Pequeno • Geolier

Ah-ah, G-U-E

Sai bro’, siamo arrivati fino allo sky top

Michael, smooth criminale versa ‘sta Ciroc

Cash flow, ho una piramide come al Cairo

I know, la bitch è perfetta, fra’, sembra un cyborg (Ahah)

Le piace il mio accento (Yeah)

Lei mi chiede da dove vengo (Dove?)

Da Milano Centro (Milano, baby)

Le piace se poi glielo accendo (Uh)

Le piace il mio accento (Yeah)

Lei mi chiede da dove vengo (Dove?)

Da Milano Centro, yeah (Seh, da Milano Centro)





“Come stai?” (Come stai?) mi chiedi ma non ti sento (Ah-ah)

Non vedi che sto contando? Ho il gioco in mano, Nintendo (Yeah)

Lei pensa davvero di essere una tipa che mi sconcentri (Ah)

Conto salato l’abbiamo pagato soltanto con pezzi da venti (Uh)

We don’t play non c’è pietà in questo dojo, sensei

Sharpei, bianco barella sta in braccio a lei

Flow Joe Pesci col pesce in bocca

Sto all day, one take

Aria gelata dentro la Bentley

Jackpot, sto fortunato tipo Lucky Luciano

Ti ho doppiato, sto dopato

Oppiato come un cambogiano

Tu non sei un boss, frate’, tu spacci per un altro

Sì, ti spacci per un altro, antiproiettile, fa caldo (Brr)

[Guè Pequeno, Geolier]

Sai bro’ (Sai bro’), siamo arrivati fino allo sky top (Yeah)

Michael, smooth criminale versa ‘sta Ciroc (Ah-ah)

Cash flow, ho una piramide come al Cairo

I know (I know), la bitch è perfetta, fra’, sembra un cyborg

Yeah, ci piace l’accento, però nun ‘o sape ‘a do vengo

Yeah, da Milano Centro, ma me chiamma tutt”e vote che scenno

Yeah, ci piace l’accento, però nun ‘o sape ‘a do vengo

Yeah, da Milano Centro, ma me chiamma tutt”e vote che scenno

[Geolier]

Sorde ‘n mmano, sorde ‘ncuollo, epic win, jackpot

‘O fa strano, me sta ‘ncuollo comme si facesse ‘o squat

Pe’ fa’ ‘e sorde a vol a vol, m’aggia scaricato ‘o bot

Si m’ tuocche pigl a scoss, scenn tutta a squadra

C-Che tarantelle dint”e DM

‘A ‘nnammurata ‘e chill è ‘a cugina ‘e chell

Comme press chest, comme press chell

Comme priess tu o nun me press niente

Guarda quante simmo, guarda comme simmo

‘Na grumetta ‘ngann pesa quanto è ‘o figlio

T’arricuorde quanno stevo aret a tutto

Mo addò vaco vaco, ‘o saje ca songo ‘o primmo

‘Na uagliona ha ditto m”a da, si me puort ‘a maglia Dsquared

Je a casa c’aggia portato quatto magliette ‘e ‘a Dean e Dan

Però aropp l’aggia bloccata pecché in fondo m’ha fatto pena

Quale Uber, mo staje a pede, è rimasta int”a l’hotel

[Guè Pequeno, Geolier]

Sai bro’, siamo arrivati fino allo sky top

Michael, smooth criminale versa ‘sta Ciroc

Cash flow, ho una piramide come al Cairo

I know, la bitch è perfetta, fra’, sembra un cyborg

Yeah, ci piace l’accento, però nun ‘o sape ‘a do vengo

Yeah, da Milano Centro, ma me chiamma tutt”e vote che scenno

Yeah, ci piace l’accento, però nun ‘o sape ‘a do vengo

Yeah, da Milano Centro, ma me chiamma tutt”e vote che scenno





