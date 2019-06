Ascolta e leggi il testo di Turbococco, nuovo singolo di Ghali

Scritto dallo stesso Ghali e prodotto da Takagi e Ketra, Turbococco è il nuovo singolo del rapper milanese rilasciato ovunque il 21 giugno 2019 via Sto Records/Atlantic/Warner Music. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, dallo stesso giorno trasmessa anche dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La nuova canzone anticipa il secondo album in studio, successore di “Album” pubblicato il 26 maggio 2017. Al suo interno dovrebbero essere presenti i precedenti successi “Cara Italia“, “I Love You“, “Zingarello” e “Peace & Love“.

Sempre in data odierna, il rapper classe ’93 ha reso disponibile un secondo inedito battezzato “Hasta La Vista“. Come precisato dal rapper, si tratta di due canzoni decisamente diverse ma appartenenti ad una precisa visione d’insieme. Ecco il significato del brano spiegato dallo stesso Ghali: “Ci sono poche ragioni per dividere le cose, forse nessuna, ma a volte bisogna guardare alle differenze per capire l’unità del tutto. Turbococco e Hasta La Vista sono le mie prime due differenze, servite una sulla produzione di Takagi&Ketra e l’altra sulla produzione di Avedon. Turbococco è il mio modo indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica e il mio cocco (la testa) va a mille (turbo); mentre Hasta La Vista è la distensione club di tutto il processo, è il momento in cui posso essere il ragazzo di Baggio.”.

Ghali Turbococco testo

Download su: Amazon – iTunes

Il mio primo bacio è nel 2006

Le ho detto: “Ti amo” Mi ha risposto: “Ok” (ehy)

Mi hanno scritto sullo zaino nuovo “Ghali gay”

Tu facevi tanto il bullo e ora dove sei?

Dimmi dove sei

Desaparecido

Se scende la noche esco con mi coche tra Baggio e San Siro.





Mai stato un infame

Caduto dalle scale

Cosa spingi a fare

Se c’è scritto tirare

Me la sto facendo sotto

Sarà questo turbococco

Che mette il diavolo in ginocchio

Ho un’amica che è un toro loco

E fuori piove a dirotto

Ti serve un teletrasporto, ahi, ahi, ahi

Non mi rendo conto

Sarà questo turbo oh, oh.

Ma il problema dove sta?

Ho un’amica che ce l’ha

Un servizio buono fa lo stesso di un’estate fa

Attenta alle autorità

Se ti chiedon: “Come va?”

Tu digli che sei qua solo per una visita

Mamma dice “non si fa, casa mia non è un hotel”

Io le ho detto: “Eh vabbè, beh dimmi dov’è la spa”

Corro come Bunny Bugs, entro dentro uno Starbucks

Ballo come Michael Jackson, puoi solo mandare fax.

Mai stato un infame

Caduto dalle scale

Cosa spingi a fare

Se c’è scritto tirare

Me la sto facendo sotto

Sarà questo turbo oh, oh

Che mette il diavolo in ginocchio

Ho un’amica che è un toro loco

E fuori piove a dirotto (eh)

Ti serve un teletrasporto, ahi, ahi, ahi

Non mi rendo conto

Sarà questo turbo oh, oh





Me la sto facendo so’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ohoh

Otra vez

Me la sto facendo so’

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ohoh

Me la sto facendo sotto

(Loca loca)

Brrrra





Ascolta su: