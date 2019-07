Vossi Bop (Remix) Stormzy feat. Ghali: audio, testo e traduzione

Dal 19 luglio 2019 è disponibile via Atlantic Records il remix con Ghali di Vossi Bop, singolo del rapper britannico Stormzy originariamente rilasciato il 26 aprile 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione.

Per la cronaca, questo non è l’unico remix della canzone, in quanto sempre dal 19 luglio, è anche disponibile nelle versioni con LAUREN e quella con Bausa & Capo.

Rispetto all’originale, qui Stormzy mantiene solo la seconda strofa e il ritornello conclusivo. Le novità sono una strofa e un ritornello nuovi di zecca, che vedono protagonista il nostro rapper, che con le sue rime punzecchia anche il Ministro Matteo Salvini. La produzione è sempre di Chris Andoh.

Vossi Bop (Remix con Ghali) testo e traduzione

Merky-ky-ky-ky-ky

[Ghali]

Compro villa a mamma con un pezzo pop (Ehi)

Anche se l’ultimo anno ho fatto qualche flop (pff)

Ma tanto questa classe non è H2O (No)

Ai tuoi rapper preferiti faccio un workshop

Salvini dice che chi è arrivato col gommon

Non può stare .it ma stare .com

Anche se quando consegnavo pizze ai campi rom

Mi lasciavano più mance degli artisti pop

Flow ciccione, ah, non lascia posto se si siede

Rapper meme, ha più like dei soldi che possiede

La società, fra’, retrocede se ti segue

Torna a casa mamma, dai saluta le colleghe

Digli che gli vuoi bene, portale un po’ a bere (eh)

Porta nel quartiere, portale a vedere

Le palme nel mio vicolo, ho gettato il seme

Ho scheletri nell’armadio ma vestiti bene

Fumiamo sotto gli uffici, fuori dai negozi

Ragazzi di zona su riviste gossip

Facciamo Vossi Bop, frate’, mica crossfit

Muoviamo le capocce come sopra i dossi

Io e quattro amici stiam facendo una cena

Se ci arrestano stasera qua sparisce la scena

Uh, sarebbe un grosso problema

Se ti faccio la collana hai una reazione a catena

Fan*ulo spazio o tempo, vuoi futuro o presente?

Quando si parla di ‘sta mer*a non mi curo di niente

Chi mi da del venduto, frate’, è ottuso di mente

È invidioso, è risaputo, è monouso da sempre

Alla partita del Milan ero in tribuna con gente

C’era un politico fascista che annusava l’ambiente

La squadra da aiutare a casa propria praticamente

Forse suo figlio è pure fan che mi guardava nel mentre

Ah





[Ghali]

Fratello don’t cry, è solo un Vossi Bop

[?] président, c’est un problème d’europe

Appoggia la Beretta che non è una Glock

[?] shock

Fratello don’t cry, è solo un Vossi Bop

[?] président, c’est un problème d’europe

Appoggia la Beretta che non è una Glock

[?] shock

[Stormzy]

My bruddas don’t dab, we just Vossi Bop

So much Vossi I might open up a Vossi shop

Mummy sayin’ that I need to get some sleep

All this flyin’ overseas is always fuckin’ up my body clock

And all this stress has got me wreckin’ up my brain (Ayy, ayy)

So tell these likkle fishes back up off my name (Ayy, ayy)

I ain’t gotta be a rapper with a chain

Cah the rules are kinda different when you’re baddin’ up the game (Straight)

Baddin’ up the game, bad it up again (Yeah)

Had ’em up before, have ’em up again (Yeah)

Fake bruddas, man, your mandem will pretend (Yeah)

Pussy by himself, he’s badder with his friends

Aww, you man are so insecure, man it’s a joke (Man, it’s a joke)

I need a Ballon D’or, ’cause I’m the GOAT (Still the GOAT)

If you believe in your sauce then raise a toast (Raise a toast)

These are some genius thoughts so make the most

Told her “Save me some”

I need all the homage, could you pay me some?

Man a droppin’ bangers on your baby mums

Gyals say I’m rude (Word), they wanna see me nude (Word)

My name Stiff Chocolate, I got nothing left to prove

I got holes in my lapel, rubbin’ shoulders with your girl

Which one of **** said that I would go to jail? (Wah?)

Well, I guess you have to hold a L

Tell ’em: “This is London city, we the hottest in the world”

What we tellin’ em? Look

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Così tanto Vossi che potrei aprire un negozio Vossi

La mamma dice che ho bisogno di dormire un po’

Tutto questo volare oltreoceano fa sballare sempre il mio orologio biologico

E tutto questo stress mi ha spappolato il cervello (Ayy, ayy)

Quindi dì a questi pesciolini di non nominarmi (Ayy, ayy)

Non posso fare il rapper con la catena

Perché le regole sono un po’ diverse quando giochi sporco (Diretto)

Giochi sporco, giochi sporco di nuovo (Yeah)

Li tenevo appesi al muro prima, li tengo ancora appesi (Yeah)

Falsi fratelli, amico, i tuoi amici fingeranno (Sì)

Figa per se stesso, è più cattivo con i suoi amici

Aww, tu, amico, sei talmente insicuro, amico è una battuta (amico, è una battuta)

Ho bisogno di un Pallone D’oro, perché sono il più grande di sempre (ancora il più grande di sempre)

Se credi nel tuo stile, allora fai un brindisi (Fai un brindisi)

Questi sono alcuni geniali riflessioni da sfruttare al massimo

Le ho detto “Lasciamene un po'”

Mi servono tutti gli omaggi, potresti pagarmene alcuni?

Amico di’ queste stron*ate alle tue mamme

Le ragazze dicono che sono maleducato (termine), vogliono vedermi nudo (Word)

Mi chiamo Stiff Chocolate, non ho più niente da dimostrare

Ho i buchi nel bavero a stretto contatto con la tua ragazza

Chi di questi **** ha detto che sarei andato in prigione? (Wah?)

Beh, immagino che tu debba tenere una L

Digli “Questa è la città di Londra, siamo i più caldi attraenti del mondo”

Cosa gli diciamo? Senti





[Stormzy]

My bruddas don’t dab, we just Vossi Bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

My bruddas don’t dab, we just Vossi Bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza





