Ghali – Hasta La Vista: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Hasta La Vista, nuova canzone di Ghali rilasciata il 21 giugno 2019 via Sto Records/Atlantic/Warner Music.

Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto dall’olandese Avedon (al secolo Vincent van den Ende) & Shndo, co-prodotto da Jonge Gomez e composto da Avedon, Luis Manuel Martinez Jr, Jorge Gomez & Armando Christian Perez, aka Pitbull.

Curioso il fatto che questo pezzo e Turbococco, sono stati rilasciati lo stesso giorno. Entrambi saranno racchiusi nel secondo lavoro in studio del rapper.

Ghali Hasta La Vista testo

Ehi

Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Ho invitato solo un po’ di gente (Oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (Wow)

Ti prego non andare che mi scende (No)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista (dai, dai, dai).

Ho paura ma fa niente qua si rischia

Signore la patente favorisca

Ti voglio bene non spararmi a vista (Brr)

Non c’entro niente, no, con quella rissa

Lo voglio completo con l’harissa

Un cu*o così grosso mi conquista

Se mi gira le alzo i follower su Insta, oh issa

Écoute moi, ècoute moi, aïcha





Abbiam capito dai (dai)

Sei il padrone dai (dai)

Sei il migliore dai (dai)

Ma quando te ne vai (dai)

Finisce che mi pento quasi sempre

Arriva il guastafeste

Penso finalmente.

Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Ho invitato solo un po’ di gente (Oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (Wow)

Ti prego non andare che mi scende (No)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista (dai, dai, dai)

Quando la prendo da dietro, le piace, riavvolge, rimanda un po’ indietro

Quando la prendo da dietro, le piace, riavvolge, rimanda un po’ indietro (okay)

Io lo so che la vita è dura

Pizzica come spicy tuna

Mi fido ma tengo un po’ paura

Non guardarmi male se mi metto la cintura

Non abito in centro (No, no)

Se fingi non vengo, (Sto)

Prevedo maltempo

Ti do il mio cuore ma si chiama Pietro

Hey





Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Tengo la paura ma fa niente (niente)

Tengo la paura ma fa niente

Ho invitato solo un po’ di gente (Oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (Wow)

Ti prego non andare che mi scende (No)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Hasta la vista





