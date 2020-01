Thomas – Contro Verso: testo e audio del singolo tratto dall’EP Imperfetto

Pubblicato il 17 gennaio 2020, Contro Verso è il secondo singolo di Thomas Bocchimpani ad anticipare il secondo EP in carriera Imperfetto, uscito una settimana più tardi, a oltre 2 anni e mezzo dall’EP d’esordio Oggi più che mai, che fu seguito dal debut album “Thomas” (ottobre 2017), entrambi certificati Oro.

Il testo e l’audio della canzone, che arriva dopo Ne80, scritta con Danti, con la quale il giovane talentuoso cantautore vicentino, ex Amici, ha provato ad accedere a Sanremo Nuove Proposte, andandoci piuttosto vicino. Prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli (Ligabue, Gazzelle), l’Extended Play include altri quattro inediti.

Nel brano, si rivolge a una persona, presumibilmente la fidanzata, che non sembra farlo stare bene, anzi tutt’altro…

Il testo di Contro Verso by Thomas Bocchimpani

Agosto è una perdita di tempo

ed io che passo lento

giro per la città, mi chiedi “dove sei?”

ti chiamo e non ci sei.

Ho letto i tuoi messaggi l’altra sera

ma non mi sento pronto

mi chiedi forse troppo, amore, so chi sei

sei tutto tranne lei.





Quindi ti lascio andare giù, giù, giù

dove non tocchi più, più, più

hai voglia di fermare il mondo e l’universo

per poi capire verso

ma io contro verso torno su, su, su

così non ci sei più, più, più

ho voglia di scoprire il mondo e l’universo

e puoi capire il resto

ma tutto il resto non sei tu.

Non gridare che ti sento meglio

son le 4, sono ancora sveglio

mi parli solo per parlare di cose che in fondo mi fanno

capire cosa vuoi da me

usando frasi fatte solo per confondere

tu sai come giocare, riusciamo ad aspettare

non mi lamento più, fai quello che tu devi fare.

Ti lascio andare giù, giù, giù

dove non tocchi più, più, più

hai voglia di fermare il mondo e l’universo

per poi capire verso

ma io contro verso torno su, su, su

così non ci sei più, più, più

hai voglia di scoprire il mondo e l’universo

e puoi capire il resto

ma tutto il resto non sei tu

ma tutto il resto non sei tu

ma io contro verso torno su, su, su

così non ci sei più, più, più

ho voglia di scoprire il mondo e l’universo

per poi capire il resto

ma tutto il resto non sei tu.

Diverso, contro verso





A volte mi sento così strano

che vorrei partire e non tornare

a volte mi sento bene

ma non te lo vengo a dire.

Ti lascio andare giù, giù, giù

dove non tocchi più, più, più

hai voglia di fermare il mondo e l’universo

e poi capire verso

ma io contro verso torno su, su, su

così non ci sei più, più, più

ho voglia di scoprire il mondo e l’universo

e puoi capire il resto

ma tutto il resto non sei tu

ma tutto il resto non sei tu, ah

ma io contro verso torno su, su, su, yeah (su, su, su)

ho voglia di scoprire il mondo e l’universo

e puoi capire il resto

ma tutto il resto non sei tu

tutto il resto non sei tu

tutto il resto non sei tu





