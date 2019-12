Ed Sheeran & Travis Scott – Antisocial (Ghali Remix): audio, testo e traduzione

Antisocial, singolo di Ed Sheeran e del rapper Travis Scott, pubblicato il 12 luglio 2019, dal successivo 23 dicembre disponibile nel remix con Ghali. Prodotto da Fred Gibson, il brano è stato il settimo estratto da No. 6 Collaborations Project, sesto album in studio del cantautore britannico, rilasciato il 12 luglio 2019. La track è stata certificata Silver in UK e Oro in Canada, Brasile e Australia.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa nuova versione della canzone, alle cui firme degli interpreti e di Joseph Saddler & Fred Gibson, va ora aggiunta quella del rapper milanese Ghali Amdouni, che interpreta una strofa scritta di suo pugno, che si va ad aggiungere a quella dei due artisti presente nella versione originale, il cui videoclip è stato diretto da Dave Meyers e mostra i due artisti in varie ambientazioni sia realistiche che create attraverso la computer grafica, che interpretano personaggi quali Carrot Top o Edward mani di forbice.

Antisocial segnava la prima collaborazione in assoluto tra il cantautore inglese e il rapper statunitense ed è anche la prima volta che il rapper italiano collabora con questi due artisti di fama internazionale, un grande onore e orgoglio per l’artista lombardo classe 1993.

Il significato di Antisocial

Per quel che concerne il significato, come si può evincere dal titolo, la canzone racconta le loro personalità asociali: se da un lato Sheeran, che probabilmente è per qualche motivo giù, vuole spassarsela da solo, bevendo alcool e fregandosene di tutti e delle regole, per cui se ad esempio ha voglia di fumare in un posto dov’è vietato, lo farà, dall’altro il rapper americano fuma si, ma probabilmente droga e inoltre affoga i dispiaceri nell’alcool, lasciando intendere anche il perché lo fa: la causa del suo dolore, è infatti una relazione affettiva che ha recentemente concluso. E andando alla nuova versione, Ghali cosa rappa? Simpaticamente, parla principalmente di social network, dicendo che mette il like solo agli animali e che non risponde ma “visualizza”, perché “c’è sempre qualche “cabrón” che fa gli screenshot”.

Testo e Traduzione di Antisocial – Ghali Remix

I’ve been down, give me some space

[Verse 2: Ghali]

[Verse 3: Travis Scott & (Ed Sheeran)]

[Outro: Travis Scott]

[Intro: Grandmaster Flash]

All you cool people, you better leave now

‘Cause it’s about to happen

[Nota: Il 12 luglio 2019, Ed Sheeran ha pubblicato una storia su Instagram rivelando che l’introduzione è una registrazione di Grandmaster Flash a un matrimonio.]





Tutti voi fighetti, è meglio che ve ne andiate adesso

Perché sta per accadere

[Verse 1: Ed Sheeran & (Travis Scott)]

Friday night and I’m ridin’ solo (Yeah)

When I touch down, keep it on the low-low (It’s lit!)

I don’t mess with your energy (Nah), no photos (Ayy)

So antisocial, but I don’t care (Ayy)

Don’t give a damn, I’m gonna smoke here (Ayy, pop it)

Got a bottle in my hand, bring more though (Ayy, pop it, pop it)

Got my hat low, don’t talk to me (Straight up!)

Venerdì sera e sono solo (Sì)

Quando atterro, non dò nell’occhio (è accesa!)

Non ho nulla a che fare con la tua energia (Nah), nessuna foto (Ayy)

Sono così asociale, ma chi se ne frega (Ayy)

Me ne frego, fumo qui (Ayy, falla scoppiare)

Ho una bottiglia in mano ma portane di più (Ayy, aprila, aprila)

Ho abbassato il cappello, non parlare con me (Non fiatare!)

[Pre-Chorus: Ed Sheeran & (Travis Scott)]

I’ve been down, give me some space

You don’t know what’s in my brain

Music loud, easin’ my pain

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Sono stato giù, dammi un po’ di spazio

Non sai che c’è nel mio cervello

La musica a tutto volume, riduce il mio dolore

Sì, sì, sì, sì

[Chorus: Ed Sheeran & (Travis Scott)]

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (Straight up)

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night, yeah

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non permetterò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte (Non fiatare)

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non lascerò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte, sì

[Verse 2: Ghali]

Anti, anti (Anti), anti

Io non so cosa ci faccio, mi ci son’ catapultato

Faccio “sì, sì” con la testa (Così sembro concentrato)

Se vedi, sono antisocial (Metto like agli animali)

Se c’è un cane antidroga (Io non sono sospettato)

Parli troppo (Ah, ah), hai un brutto vizio (Ah, ah)

Conosco chi ne fa il triplo in jeans e white T-shirt (Yeah)

Non rispondo (Ah, ah), ma visualizzo (Ah, ah)

Mi fido poco, c’è sempre chi fa gli screenshot

Ai se eu te pego, cabrón (Tradotto “Oh, se ti prendo, bastardo”, ma “Ai se eu te pego” è stata anche una hit mondiale di Michel Teló, pubblicato il 25 luglio 2011)

Spero ti cada nelle grate l’iPhone

Io volevo soltanto sing a song

E invece no, ti dedico un new post (Yah, yah), oh-oh

[Chorus: Ed Sheeran & (Travis Scott)]

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night





Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non lascerò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non lascerò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte

[Verse 3: Travis Scott & (Ed Sheeran)]

I need room, I need room

Where you standin’ way too close

You might catch fumes, might catch fumes

When I zoom (Pew), when I zoom

Pass out, wake up by myself right past noon

Right past noon, then I’m doomed

Occupied and movin’ dolo (Ooh, yeah)

Hennessy’s drownin’ all of my issues (Drown)

Right before I leave, she give me more than just a “miss you” (Yeah)

That thing got more back, just like my engine, I can hit it

(In the boy) Seen a vision in the boy, then we committed (It’s lit!)

Ho bisogno di spazio, ho bisogno di spazio

Sei troppo vicino

Potresti respirare fumo passivo, potresti respirare fumo passivo

Quando sono stonato (vale a dire “fatto”), quando sono stonato

Perso i sensi, mi risveglio da solo a mezzogiorno

A mezzogiorno e sono consumato

Impegnato e solitario (Ooh, sì)

Affogo tutti i problemi nell’Hennessy (affogo)

Poco prima che me ne vada, lei mi ha detto più di un semplice “mi manchi” (Sì)

Quell’affare è più indietro, proprio come il mio motore, lo colpirò

(Nel ragazzo) Ho visto una visione nel ragazzo, poi ci siamo decisi (È accesa!)

[Chorus: Ed Sheeran & (Travis Scott)]

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (Straight up)

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non lascerò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Ho in testa una cosa, una cosa

Una cosa, voglio fare una sommossa

Non toccarmi, non toccarmi

Non toccarmi, sono venuto per divertirmi, sì

Non lascerò che nulla sia d’intralcio tra me e la notte

[Outro: Travis Scott]

Don’t touch me, yeah

Non toccarmi, sì

