Gaia Gozzi – Nuova genesi: i titoli delle canzoni racchiuse nel nuovo album

Il 22 maggio 2020 esce il repack di Genesi, secondo album della talentuosa cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi, che si intitola Nuova Genesi. I titoli delle canzoni con tutte le novità.

La vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi torna alla ribalta con questa nuova versione del disco, al cui interno sono presenti le sette track di Genesi più tre inediti, uno dei quali già interpretato ad Amici: sto ovviamente parlando di Calma, versione italiana della hit Chega, che è anche il primo singolo estratto.

Il disco viene messo in vendita nella versione digitale e fisica, vale a dire il classico CD e il CD con leaflet autografato. Alla realizzazione del progetto, che rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, hanno collaborato rilevanti nomi come Antonio Di Martino, Jacopo Ettorre, Piero Romitelli, Alex Uhlmann, Gerardo Pulli, Simon Says Machweo e Antonio Filippelli. L’album





Nuova Genesi è un disco ricco di influenze musicali, che mostra una Gaia determinata ed insicura, forte e fragile allo stesso tempo, è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.

Nella versione digitale dell’album, Gaia ha debuttato al in quinta posizione della classifica “Fimi/GFK”, mantenendo per ben tre settimane il posizionamento tra i top artist italiani ed internazionali.

Nuova genesi tracklist (Gaia Gozzi album 2020)

