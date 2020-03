Gaia Gozzi – Genesi è l’album in uscita: info e titoli delle canzoni

Nell’attesissimo secondo album della talentuosa cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi, in uscita il 20 marzo 2020 via RCA Records / Sony Music Italy, saranno presenti tre canzoni nuove di zecca, che l’artista non ha mai precedentemente interpretato. I titoli delle canzoni.

Lei è sicuramente tra le più apprezzate in assoluto della diciannovesima edizione del talent show, nel corso del quale ha deliziato un po’ tutti con brani inediti scritti di suo pugno, che hanno letteralmente fatto impazzire i sempre più numerosi fan. Per la 22enne Gaia è sicuramente tempo di rivincita: dopo la beffarda seconda posizione conseguita alla decima edizione di X Factor e il successivo dimenticatoio quasi generale, la partecipazione alla celebre trasmissione le ha consentito di ottenere la visibilità che merita ed ora sembra veramente essere giunto il suo momento, quello di decollare, a prescindere dal risultato finale che otterrà ad Amici, perché comunque vada sarà un successo.





Nel disco, successore di New Dawns, pubblicato dopo X Factor 2016, sono presenti le già conosciute Densa, Fucsia, Chega e Coco Chanel, questi ultimi due sono anche singoli rispettivamente rilasciati l’11 e il 18 marzo. Una delle tre tracce inedite, stando almeno al titolo, si presume sia in inglese, il che rappresenterebbe una novità per la Gaia degli ultimi mesi, visto che è riuscita far breccia nei cuori delle persone con brani in italiano e in portoghese. Lei non è comunque nuova a canzoni in questa lingua, basti ricordare la sua avventura ad X Factor, durante la quale interpretò diverse cover di brani in inglese poi racchiusi in New Dawns, che includeva l’inedita title track.

Genesi tracklist (Gaia Gozzi album 2020)

Chega 3:04 Densa 3:20 What I Say 2:46 Mi ricordo un po’ di me 3:06 Coco Chanel 2:24 Fucsia 3:01 Stanza 309 3:05