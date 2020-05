Jxdn – Angels & Demons: audio, video, testo e traduzione della canzone

Angels & Demons è la seconda canzone del giovanissimo tiktoker statunitense Jaden Hossler, in arte Jxdn, rilasciato il 18 maggio 2020: il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video del contagioso brano, successore di Comatose (febbraio 2020).

Classe 2001, questo ragazzo è una vera star sul celebre social network nel quale gli utenti postano brevi video, vantando infatti quasi sei milioni di follower ottenuti condividendo clip comiche e di balletti.

Di tiktoker che si sono tuffati nel mondo della musica, ne abbiamo visti tanti anche in Italia, ma qui non siamo davanti a un mediocre brano perlopiù rap, ma a un pezzo rock interpretato da navigato rocker. Scritta insieme a Travis Barker, McKay Stevens & Keith Varon e prodotta da Travis Barker & Keith Varon, la nuova canzone è veramente molto gradevole e mette in evidenza la bella voce di questo ragazzo, che a parer mio non ha nulla da invidiare a quella di nessuno.

Angels & Demons Testo Jaden

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Verse 1]

Two face, two face, yeah

Black, white, left, right, yeah

Up, down, all night, yeah

Can’t escape it ever

Don’t forget my name

I dont feel the same

On the trip, no train

[Pre-Chorus]

And all these angels and demons

Keep shouting and screaming

I’m falling from Eden

[Chorus]

So fuck me like a rockstar

Dancing on a cop car

Nothing in the world can stop me now

Fucked up like a rockstar

Ridin’ in a cop car

No one in the world can help me out

[Verse 2]

Everybody said that I’m falling, huh

Took another line, I’m calling, huh

I’m so sick of the nonsense

Imma dive into the mosh pit

I don’t really think I’m the problem

I don’t really think it’s a problem

Me plus me is a problem

One gunshot could solve ’em

Tell my friends I’m sorry though

T-t-t-tell my sins to go

[Pre-Chorus]

And all these angels and demons

Keep shouting and screaming

I’m falling from Eden





[Chorus]

So fuck me like a rockstar

Dancing on a cop car

Nothing in the world can stop me now

Fucked up like a rockstar

Ridin in a cop car

No one in the world can help me out





Jaden Hossler Angels and Demons traduzione

Torna al testo

[Strofa 1]

Due facce, due facce, sì

Nero, bianco, sinistra, destra, sì

Su, giù, tutta la notte, sì

Non posso mai evitarlo

Non dimenticare il mio nome

Non provo la stessa cosa

In viaggio, nessun treno

[Pre-Ritornello]

E tutti questi angeli e demoni

Continuano a gridare e urlare

Sto cadendo dall’Eden

[Ritornello]

Quindi scopami come una rockstar

Ballando su una macchina della polizia

Niente al mondo può fermarmi ora

Fuori di testa come una rockstar

Alla guida di una macchina della polizia

Nessuno al mondo mi può aiutarmi





[Strofa 2]

Titti dicono che sto crollando, huh

Si è fatto un’altra linea che sto chiamando

Sono così stufo delle sciocchezze

Mi immergerò nel mosh pit

Non credo proprio di essere il problema

Non credo proprio che sia un problema

Me più me è un problema

Un colpo di pistola potrebbe risolverli

Di ai miei amici che mi dispiace però

Dì ai miei peccati di andare

[Pre-Ritornello]

E tutti questi angeli e demoni

Continuano a gridare e urlare

Sto cadendo dall’Eden

[Ritornello]

Quindi scopami come una rockstar

Ballando su una macchina della polizia

Niente al mondo può fermarmi ora

Fuori di testa come una rockstar

Alla guida di una macchina della polizia

Nessuno al mondo mi può aiutarmi

Ascolta su: