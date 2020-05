Gaia Gozzi – Il rosso delle rose: audio e testo della nuova canzone

Il Rosso Delle Rose, ottava traccia dell’album Nuova Genesi, è una delle due nuove canzoni presente nel repack di Genesi, uscito il 22 maggio 2020. Nel disco è anche presente la versione completa di Calma, adattamento in italiano della hit Chega.

Il testo e l’audio di questo travolgente brano inedito, che sta già facendo innamorare i numerosissimi fan della cantautrice italo-brasiliana, trionfatrice dell’ultima edizione di Amici.

La contagiosa canzone è stata scritta con la collaborazione di Jacopo Et, Giorgio Spedicato & Simon Says!, al secolo Simone Privitera, che insieme a Giorgio Spedicato, aka Machweo, ha anche curato la produzione.

Il rosso delle rose testo Gaia Gozzi

Download su: Amazon – iTunes

Ti sei bevuto mai

La fine di un pensiero?

L’hai respirato mai

Il mare senza noi

Seduto sopra ad un grattacielo?

C’è un quartiere dentro di me

Che adesso è un gigantesco black out

In mezzo al buio ci diciamo ciao





Se vado a letto vedo facce nuove

Sai di saudade intanto fuori piove

La città sbiadisce e tu vai via veloce

Spezzi le costole ed arrivi al cuore

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Come un escapulario (lario)

Mi porto dietro il filo del passato

Chi mi proteggerà un po’ ti somiglierà

Ma senza averti mai incontrato

C’è un quartiere dentro di me (di me)

Ed ogni casa l’hai fatta tu

Ma adesso è buio io non ci passo più

Se vado a letto vedo facce nuove

Sai di saudade intanto fuori piove

La città sbiadisce e tu vai via veloce

Spezzi le costole ed arrivi al cuore

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Vivo in una stanza in affitto

Per ricordarmi di dimenticarti

Proietto sul soffitto

Le diapositive dei nostri viaggi

Sai quanto odio ho già visto

Ma era colpa degli altri

E ti ho quasi convinto

Ora che siamo gli altri

Se vado a letto vedo facce nuove

Sai di saudade intanto fuori piove

La città sbiadisce e tu vai via veloce

Spezzi le costole ed arrivi al cuore

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uhuh-uhuh-uhuh-uhuh)

Senza vedere il rosso delle rose





