Amici 19 – Gaia Gozzi canta Calma: video e testo della versione in italiano di Chega

Sabato 14 dicembre 2019, l’allieva Gaia Gozzi ha cantato l’inedito Calma, vale a dire la versione di Chega, con testo adattato in italiano e non tradotto come qualcuno asserisce. Il testo e il video della sfida con Nyv, che a sua volta ha cantato Blues d’alcool.

Quel brano era a dir poco virale, ma questo riadattamento nella nostra lingua non è da meno, anzi, ora la canzone potrebbe risultare ancora più contagiosa di quanto non lo fosse la versione in portoghese, perché chi l’ha scritta (e deduco sia stata Gaia), ha fatto veramente un ottimo lavoro.

La prima volta che l’italo-brasiliana classe 1997, presentò l’incantevole brano sul palco della trasmissione condotta da Maria De Filippi, è stata a metà novembre e fu questo il biglietto da visita che le consentì di essere ammessa alla diciannovesima edizione del talent show.

Gaia Gozzi – Calma Testo

Solo se dormo sono in pace

mi uccide e poi mi lascia in pace

quando una lacrima mi brucia il viso

fuori dal paradiso

e il mare è mosso sotto la neve

baciami il collo che già sta là

se il vento sposta una virgola del mio delirio

si sveglia il condominio





Quando è l’ora giusta chiamo un taxi nella giungla e vado fuori… come i tuoni

Calma, calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire addio

agli occhi di dio

che mi guarda come fossi un’altra

sola mano santa

per la strada senza dire addio

come faccio io.

Rimango appesa a una parete

che piano mi fa scivolare ma non si vede

e anche se cammino scalza

stanotte il vetro non mi taglia





quando è l’ora giusta chiamo un taxi nella giungla ma con calma

calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire addio agli occhi di dio

che mi guarda come fossi un’altra

sola mamma santa

per la strada senza dire addio

come faccio io

calma, calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire addio come faccio io.