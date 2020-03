Gaia Gozzi – Coco Chanel: video e testo della canzone cantata ad Amici 19

Coco Chanel è uno dei brani inediti cantati dalla talentuosa italo-brasiliana Gaia Gozzi ad Amici 19, una delle più coinvolgenti e gradevoli canzoni, che sarà ovviamente racchiusa nel nuovo album Genesi, negli scaffali dei negozi da venerdì 20 marzo 2020 per Sony Music Italy. Il testo e il video della sfida a quattro dello scorso febbraio.

Che dire su questa ragazza? Dopo aver sfiorato la vittoria a X Factor 10, seconda solo ai Soul System, si è riproposta sul piccolo schermo più grintosa che mai, risultando tra le più amate rimaste in gara nel talent show e tra le favorite alla vittoria finale. Il suo sogno continua e credo proprio che questa potrebbe davvero essere la volta buona per spiccare il volo, cosa che le auguro.

Il brano è veramente molto gradevole ed ho notato che è stato proposto anche con piccole modifiche al testo. Non resta che attendere la versione in studio, quella definitiva, che sarà sicuramente più lunga di quelle che è al momento possibile ascoltare nel web. In ogni caso, questo è sicuramente uno dei brani più amati di questa edizione del talent. Nella traccia si parla della passione-attrazione che c’è tra due persone.

Gaia – Coco Chanel Testo

Sono indecisa tra me e te

Tra il muay thai e il karate

Se rubarti nei musei

A cena con i tuoi

La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sapore maravilha ah

Cola rimmel dalle ciglia ah

Poi mi parli un po’ di Coco chanel

Coco chanel

Coco chanel





Forse è meglio se ci perdiamo di vista

Ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista

A cadere su questo divano siamo i primi in lista

Fammi vedere San Paolo

Fammi vedere se poi ci perdiamo

Giuro che poi litighiamo

Giuro che poi li ti amo

Eppure aggiungo il guaranà

A questo gin con l’acqua tonica

Sarei da sola adesso se non ti dicessi

Se non ti dicessi

L’anima pesa 4 pence

La nostra anima ha no chance

Ma forse ora ci trovo un senso

Ora che siamo io e te





Sono indecisa tra me e te

Tra il muay thai e il karate

Se rubarti nei musei

A cena con i tuoi

La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sapore maravilha ah

Cola rimmel dalle ciglia ah

Poi mi parli un po’ di Coco chanel

Coco chanel

Coco chanel

Coco chanel

Coco chanel

Co-Co-Coco

Coco chanel