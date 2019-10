Fabri Fibra e il greatest hits “Il tempo vola 2002-2020” con brani inediti: info e titolo delle canzoni

Il tempo vola 2002-2020 è la prima raccolta di Fabri Fibra, in uscita venerdì 25 ottobre 2019 via Universal Music. I titoli delle canzoni. Di seguito le versioni in vendita.

Anticipato dal singolo “Come Mai feat. Franco 126” (prodotto da Dardust), il best of conterrà un secondo inedito, inciso con la collaborazione dei colleghi Ernia & Rkomi e sarà disponibile nelle seguenti versioni.

Il tempo vola 2002-2020 – Versioni in commercio

Triplo CD Digipack : tutti i più grandi successi del rapper nei primi 2 CD, per un totale di 34 canzoni, più 5 brani outtakes mai rilasciati nel terzo.

: tutti i più grandi successi del rapper nei primi 2 CD, per un totale di 34 canzoni, più 5 brani outtakes mai rilasciati nel terzo. Single Box : 19 singoli imbustati singolarmente.

: 19 singoli imbustati singolarmente. Vinile Outtakes : un LP con 5 brani outtakes mai pubblicati;

: un LP con 5 brani outtakes mai pubblicati; Edizione Super Deluxe Box Set (per veri fan del rapper): la scatola include i tre CD, una t-shirt (taglia unica L), Squallor Live, musicassetta con outtakes e il VHS con video di Applausi.

Il tempo vola 2002-2020 tracklist (Fabri Fibra album 2019)

Super Deluxe Box Set Edition – Audio CD e Vinile – Download su iTunes – CD Single Box Set (IBS)

CD 1 – HITS

Come Mai (ft. Franco126) [ Inedito ] Lascia Un Segno (feat. Ernia & Rkomi) [ Inedito ] Fenomeno Vip in Trip Mal di Stomaco In Italia (feat. Gianna Nannini) Su Le Mani Come Vasco Incomprensioni (ft.Federico Zampaglione) Stavo Pensando a Te Le Donne Speak English La Soluzione Pronti, Partenza, Via! Chimica Brother (Rapstar) Bisogna Scrivere Luna Piena

CD 2 – HITS

Rap in Vena Bugiardo Applausi per Fibra Vaffan***o Scemo [Yazee Remix] (ft. Nitro) Pamplona (feat. Thegiornalisti) Tranne Te Cronico Il Rap nel Mio Paese Non Fare la Puttana La Pula Bussò 2016 (ft. Gemitaiz) Panico (feat.Neffa) Dalla A alla Z Prima Che Sia Domani (feat. Al Castellana) Money for Dope 2017 Idee Stupide (ft. Diego Mancino) Alla Fine di Tutto Questo Il Tempo Vola

DISCO 3 – OUTTAKES

Mai Smesso (tratto dalle session di “Fenomeno”) Quentin Tarantino (ft. Side Baby) (tratto dalle sessioni di “Squallor”) Nel Bene o Nel Male (tratto dalle session di “Fenomeno”) Cane Mangia Cane (tratto dalle session di “Squallor”) Fenomeno (Early Demo)