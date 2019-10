Vacca – Marionette: video ufficiale e testo completo

Il testo completo, l’audio e il video di Marionette, singolo del rapper Vacca uscito il 21 ottobre 2019 via Solo Bombe. Il brano è stato prodotto da Pink Empire, mentre il filmato è stato diretto da Mattia Biancardi.

Vacca – Marionette testo

Download su: Amazon – iTunes

Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette

Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette

Marionette

Marionette

Nuova wave, nuovo flow, nuovo beat

Bad & brave, nuovo Don, c’est la vie

Carta e penna, spliff e clipper, easy kit

Zero rave, studio porn, cali weed

Everyday, con la gang …sulla street

By the way, pink empire firma un altra hit

Anyway, nuovo look, nuovo ink

Tutti real, zero fake, badman link

Clean and fresh, niente make up

Sveglia presto, doccia fredda, qg wake up

Vuoi parlarmi, prima chiama dopo fai la fila

Tu fai hardcore ma poi di notte ti ascolti liga

Sei una cozza, te la tiri, ma non sei una figa

Più che donna, sembri un uomo, calo frida.





Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette

Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette

Marionette

Marionette

Happy days, happy i tuoi? No

Happy i miei

Loop in play, avvoltoi, yes run away

Blood a blood, 5.0.0. until the grave

Bad a road, top boy come Jessy James

Ferro in mano, zero pugni niente Cassius Clay

Ferragamo, scary movie, channel 666

Volti nuovi, vecchi infami, tutti nel tuo tape

Chiedi scusa? Come no, come Baby-k

Nuovi affari, non ne fare, che non sei Bill Gates

4 pali, cash in mano e fotti Sara Jay

Controllo la folla come il deejay

Mettimi dentro la voce il deelay

Paghi tu? Quando mai, manco hai la Postpay

Red & blue …come Yg assieme a Nipsey the Great

Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette

Mi trovi ancora in strada a cucinare le polpette

Fanali accesi e le sirene sulle camionette

I tuoi danno via il cu*o e fanno le marchette

Mentre li muovo con il filo, come marionette





Marionette

Marionette





Ascolta su: