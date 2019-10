Nea – Some Say: video ufficiale, testo e traduzione

Pubblicato il 6 settembre 2019, Some Say è un singolo di Linnea Södahl, in arte Nea, emergente cantautrice nata in Sud Africa ma cresciuta in Svezia, che negli ultimi cinque anni ha co-scritto successi per artisti del balibro di Zara Larsson (“Lush Life”, “Don’t Worry Bout Me” e “TG4M”), lavorando anche insieme a Tove Styrke, SKOTT, Axwell e Tinie Tempah. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Leo Adef.

E’ a parer mio molto carina questa canzone, una nuova originale versione di “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, hit italiana degli anni ’90/00, nella quale canta la voglia di una persona, che tuttavia non sembra così tanto propensa a iniziare una storia d’amore.

“Abbiamo scritto la canzone nello studio di Hitimpulse di Berlino. Avevamo scritto musica tutto il giorno ed eravamo pronti per tornare a casa quando Bryn, uno degli autori, propose di utilizzare la melodia della vecchia canzone degli anni ’90. Ha iniziato a cantare parole con quella melodia e tutti abbiamo riso per un secondo finché non ci siamo detti “Dovremmo realmente utilizzarla”. Un’ora dopo è stato scritto e ultimato “Some Say””.

I testi del brano sono ispirati a una chattata di uno degli scrittori. È gay e si è innamorato del suo amico, che aveva già una relazione con una ragazza … La canzone parla dell’amore che non puoi raggiungere ma che non puoi nemmeno lasciar perdere. Il grande amore per il quale potrebbe valere la pena aspettare.

Nea – Some Say Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Hmm, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1]

I will find the time, we will find the timing

‘Cause you are on my mind, I hope that you don’t mind it

You know that I want you, you know that I want you next to me

But if you need some space I will step away

[Pre-Chorus]

And I know it might sound stupid but for me, yea yea

I just gotta keep believing and I’ve heard

[Chorus]

Some say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

Just say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

[Verse 2]

I promise that I’ll try, that I will try to meet someone

And there’s so many guys, you told me I deserve someone

I wanna call you up but maybe it will only make it worse

I guess that I just don’t know what to do with myself

[Pre-Chorus]

‘Cause I know it might sound stupid but for me, yea yea

I just gotta keep believing and I’ve heard

[Chorus]

Some say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

Just say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh, oooh

Oh-oh-oh, oh-oh

Just say you’ll love me one day

Oh-oh-oh, oooh

Oh-oh-oh, oh-oh

Just say you’ll love me one day





[Bridge]

I’ll give you space to the moon if it’s what you need

Just say you one day will bring back yourself to me

[Chorus]

Some say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

Just say you will love me one day

And I will wait, I will wait to get your loving one day

[Outro]

Oh-oh-oh, oooh

(Just say you’ll love, just say you’ll love me one day)

Oh-oh-oh, oh-oh

Just say you’ll love me one day

Oh-oh-oh, oooh

(Just say you’ll love, just say you’ll love me one day)

Oh-oh-oh, oh-oh

Just say you’ll love me one day





Troverò il tempo, troveremo il tempismo

Perché sei nella mia testa, spero che non ti dispiaccia

Sai che ti voglio, sai che ti voglio al mio fianco

Ma se hai bisogno di spazio, mi allontanerò

E so che potrebbe sembrare stupido, ma per quel che mi riguarda, sì sì

Devo solo continuare a crederci e ho sentito che

Qualcuno dice che un giorno mi amerai

E aspetterò, aspetterò di ottenere il tuo amore un giorno

Dì solo che un giorno mi amerai

E aspetterò, un giorno aspetterò di ricevere il tuo amore un giorno

Prometto che proverò, che proverò a incontrare qualcuno

E ci sono così tanti ragazzi, mi hai detto che mi merito a qualcuno

Vorrei chiamarti, ma forse peggiorerebbe le cose

Immagino di non sapere cosa fare della mia vita





Perché so che potrebbe sembrare stupido, ma per quel che mi riguarda, sì sì

Devo solo continuare a crederci e ho sentito che

Qualcuno dice che un giorno mi amerai

E aspetterò, aspetterò di ottenere il tuo amore un giorno

Dì solo che un giorno mi amerai

E aspetterò, un giorno aspetterò di ricevere il tuo amore un giorno

Oh-oh-oh, oooh

Oh-oh-oh, oh-oh

Dì solo che un giorno mi amerai

Oh-oh-oh, oooh

Oh-oh-oh, oh-oh

Dì solo che un giorno mi amerai

Ti darò spazio sulla luna se è quello che ti serve

Di ‘solo che un giorno tornerai da me

Qualcuno dice che un giorno mi amerai

E aspetterò, aspetterò di ottenere il tuo amore un giorno

Dì solo che un giorno mi amerai

E aspetterò, un giorno aspetterò di ricevere il tuo amore un giorno

Oh-oh-oh, oooh

(Dì solo che mi amerai, dì solo che mi amerai un giorno)

Oh-oh-oh, oh-oh

Dì solo che un giorno mi amerai

Oh-oh-oh, oooh

(Dì solo che mi amerai, dì solo che un giorno mi amerai)

Oh-oh-oh, oh-oh

Di ‘solo che mi amerai un giorno

Ascolta su: