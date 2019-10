Fabri Fibra – Lascia Un Segno feat. Ernia & Rkomi: audio e testo della nuova canzone

Lascia Un Segno feat. Ernia & Rkomi, è una delle due tracce inedite racchiuse nella prima raccolta di Fabri Fibra, Il tempo vola 2002-2020, fuori il 25 ottobre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone scritta dagli interpreti e prodotta da Night Skinny.

Lascia Un Segno testo — Fabri Fibra • Ernia • Rkomi

Finché c’è tempo

Finché c’è tempo

Finché c’è tempo

Finché c’è, finché c’è (finché c’è)

Dalla periferia alla provincia

Su questa scena lascio la mia firma

Doppia F come Fendi, Fila

Senza il cash nessuno si fida

Io non so scrivere con la tastiera

Esce sempre la parola sbagliata

Come quella ragazza che mi piaceva

Ma non ci stava e quindi uscivo con un’altra

Se parli male è perché ti è andata male

Le fighe te la fanno sempre pagare

Non stare in giro se realizzi i tuoi sogni

C’è sempre un giro che tradisce per i soldi

Fai rumore? Fallo contro ogni previsione

Non si muove nulla se non vai in televisione

Vogliamo tutti quanti un’occasione

Quando nessuno farà più il tuo nome

È quello il giorno in cui davvero si muore (si muore).

Prova a lasciare un segno

Come sta facendo su di me il tempo (il tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

E non è mica detto che puoi rimanere sempre te stesso

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo).





[Ernia]

Mi sveglio male dentro un bagno di sudore

Questa sveglia digitale mi ricorda che si muore

Il successo non allieta se non sai lasciare il segno

Scavo in un muro di pietra con una matita in legno

È un pugno nello sterno vedere quanto è bello

Il vissuto degli altri se lo vediamo da uno schermo

E dopo stringere i denti nella lotta col tempo

I parenti sono serpenti, lui c’ha un fare fraterno

Beh zio, a sperare sono restio

Se ogni uomo ha una canzone

Quella che ho io è come un ticchettio

Dici non voglio compromessi ma li tolleri

Che i soldi vengon dati a chi si abbassa per raccoglierli.

Prova a lasciare un segno

Come sta facendo su di me il tempo (il tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

E non è mica detto che puoi rimanere sempre te stesso

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo).

[Rkomi]

Hashtag voglio

Lasciare un segno grosso come un asteroide

Nuotare su Moby Dick

Materialista, voglio un mare di mobili

Che Dio mi consigli cosa dirmi nel sonno

Giovane e arrivista

Le possibilità sono più forti del tuo orgoglio

E ho un consulente apposta per rischiare la pelle

Schiarirmi la voce

Devi fare di testa tua per cambiare una storia (ahahahah)

Mica male come ingresso

Una pecora alla volta ci finisci anche te dentro

Non volevo fare quello sai che se ne andava presto

Io non mi sento un rapper, io mi sento

Che è diverso





Prova a lasciare un segno

Come sta facendo su di me il tempo (il tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

E non è mica detto che puoi rimanere sempre te stesso

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo)

Prova a farlo finché c’è tempo (c’è tempo).





