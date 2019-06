Ed Sheeran – svelati i featuring del nuovo album No.6 Collaborations Project: info e titoli delle canzoni

A oltre tre anni di distanza dal fortunato “÷”, è in arrivo l’attesissimo quarto album in studio del cantautore britannico Ed Sheeran che si intitola No.6 Collaborations Project, negli scaffali dei negozi dal 12 luglio 2019 via Asylum Records/Atlantic Records. Cominciamo dagli ospiti, visto che, come da titolo, sono il fiore all’occhiello del progetto: ecco i nomi di tutti gli artisti coinvolti nel disco, svelati poche ore fa sui social network. In precedenza il cantante aveva rivelato la tracklist, che tuttavia non includeva gli artisti ospiti, con i quali duetta. Clicca qui per passare direttamente ai titoli delle canzoni.

No.6 Collaborations Project – I featuring

Oltre ai già noti Justin Bieber, con il quale ha duettato nel primo singolo estratto “I Don’t Care“, pubblicato il 10 maggio 2019, e Chance the Rapper & PnB Rock nel secondo estratto “Cross Me”, vi sono Khalid (prima traccia), Camila Cabello e Cardi B (seconda traccia), Stormzy (nella terza traccia), Yebba (quinta traccia), Travis Scott (settima traccia), Eminem e 50 Cent (ottava traccia), Young Thug e J Hus (nona traccia), Ella Mai (decima traccia), Paulo Londra e Dave (undicesima), H.E.R (dodicesima), Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie (tredicesima), Skrillex (quattordicesima) e Bruno Mars & Chris Stapleton nella quindicesima ed ultima track.

Sheeran su No.6 Collaborations Project

Il disco fa seguito all’EP “No. 5 Collaborations Project”, contenente otto tracce e rilasciato il 9 gennaio 2011. Sheeran non ha nascosto che da allora ha sempre desiderato di farne un altro, così lo scorso anno, mentre era in tourneé, iniziò a scrivere sul portatile il n. 6 e ne è addirittura uscito fuori un album composto da 15 inediti. “Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorare con loro” ha dichiarato l’artista inglese.

I Produttori e gli autori in No.6 Collaborations Project





Al momento non sono stati resi noti i nomi degli autori e dei produttori; gli unici che si conoscono sono quelli relativi ai primi due singoli estratti: I Don’t Care è stata prodotta da Fred Gibson, Shellback & Max Martin, e scritta da Shellback, Justin Bieber, Max Martin, Poo Bear, Fred Gibson & Ed Sheeran; Cross me è stata prodotta da Fred Gibson, mentre gli autori sono lo stesso Fred Gibson, PnB Rock, Chance the Rapper & Ed Sheeran. Non è tuttavia difficile immaginare che tutti gli artisti coinvolti, abbiano co-scritto il testo dei brani che li vede coinvolti.

No.6 Collaborations Project – Versioni in commercio

Disponibile in pre-order, l’album è in vendita nel formato CD, in vinile e in download digitale. Ovviamente sarà anche disponibile nelle principali piattaforme streaming.

No.6 Collaborations Project tracklist (Ed Sheeran album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile – Download – IBS – Download su iTunes

“Beautiful People” (feat. Khalid) “South of the Border” (ft. Camila Cabello and Cardi B) “Cross Me” (featuring Chance the Rapper and PnB Rock) “Take Me Back to London” (feat. Stormzy) “Best Part of Me” (ft. Yebba) “I Don’t Care” (con Justin Bieber) “Antisocial” (con Travis Scott) “Remember the Name” (featuring Eminem and 50 Cent) “Feels” (feat. Young Thug and J Hus) “Put It All on Me” (ft. Ella Mai) “Nothing on You” (featuring Paulo Londra and Dave) “I Don’t Want Your Money” (feat. H.E.R) “1000 Nights” (featuring Meek Mill and A Boogie Wit Da Hoodie) “Way to Break My Heart” (ft. Skrillex) “Blow” (con Bruno Mars & Chris Stapleton)