Merk & Kremont – Kids: audio, testo, traduzione e significato del nuovo singolo

Dal 14 giugno 2019 è disponibile ovunque, anche in radio, il nuovo singolo Merk & Kremont battezzato Kids. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta della nuova produzione del giovani dj e producers Federico Mercuri e Giordano Cremona.

Dopo Hands Up ft. DNCE, successo della scorsa estate, la coppia torna alla ribalta con questa interessante e gradevole canzone inedita, scritta con la collaborazione di Addal, Josh Cumbee & David Frank.

Giodano e Federico hanno anche spiegato il significato del brano, anzi i significati, perché sono 2: il primo è che si sentono ancora bambini nel fare musica, nel senso che hanno ancora lo stesso entusiasmo di quando erano molto giovani; il secondo, seguendo più il filo del testo, è che loro sono bambini rispetto alle opinioni altrui, nel senso che i bambini non si preoccupano troppo del giudizio delle altre persone, sottolineando in modo sfacciato e sfrontato, la necessità di cavarsela contando solo sulle proprie forze. “Noi siamo i bambini che non se ne sono mai andati” hanno spiegato ai microfoni di youBeat.

Kids è un pezzo per l’estate che infonde allegria, interpretato da un cantante di Los Angeles non meglio specificato. Il duo ha spiegato che trovare il cantante giusto per questo pezzo non è stato affatto facile e che c’è voluto molto tempo. Purtroppo non è stato reso noto il suo nome.

Kids testo Merk & Kremont

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Pretty much feels like I don’t have a thing to lose

And it pretty much sounds like you think I’m afraid of you

You puff your chest and hope I get scared

Scream your own name and hope they hear

All of that talk feels pretty much insincere

[Pre-Chorus]

The more that you say I can’t be

The more that I’ll do exactly that

Do it just to prove you wrong

Didn’t need you all along

The more that you’re shh talkin’ me

The more that you shouldn’t waste your breath

[Chorus]

Oh nah nah nah

We don’t care who you are

We’re the nevergone kids, we’re undivided

The nevergone kids are gonna riot

Oh nah nah nah

We don’t care what you got

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

[Verse 2]

I don’t wanna let all the air outta your balloon

But it’d be pretty hot if the things that you said were true

You can fake your hopin’, I’ll still back down

Best believe we got a problem now

Every underdog needs a villain and it might be you

[Pre-Chorus]

The more that you say I can’t be

The more that I’ll do exactly that

Do it just to prove you wrong

Didn’t need you all along

The more that you’re shh talkin’ me

The more that you shouldn’t waste your breath

[Chorus]

Oh nah nah nah

We don’t care who you are

We’re the nevergone kids, we’re undivided

The nevergone kids are gonna riot

Oh nah nah nah

We don’t care what you got

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

[Pre-Chorus]

The more that you say I can’t be

The more that I’ll do exactly that

Do it just to prove you wrong

Didn’t need you all along

The more you’re shh talkin’ me

The more that you shouldn’t waste your breath

[Chorus]

Oh nah nah nah

We don’t care who you are

We’re the nevergone kids, we’re undivided

The nevergone kids are gonna riot





Oh nah nah nah

We don’t care what you got

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

[Outro]

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids

We’re the nevergone kids





Merk & Kremont Kids traduzione

Sembra quasi che io non abbia nulla da perdere

E sembra quasi che tu pensi che io abbia paura di te

Ti gonfi il petto e speri che io abbia paura

Gridi il tuo nome e speri che sentano

Tutto questo parlare sembra piuttosto ipocrita

Più tu dici che non posso

Più farò esattamente questo

Lo farò solo per dimostrare che avevi torto

Non ho mai avuto bisogno di te

Più mi parli shh

Più non dovresti sprecare il tuo fiato

Oh nah nah nah

Non ci interessa chi sei

Siamo i bambini mai andati, siamo indivisibili

I bambini mai andati si ribelleranno

Oh nah nah nah

Non ci importa quello che hai

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Non voglio sgonfiare il tuo palloncino

Ma sarebbe forte se le cose che hai detto fossero vere

Puoi fingere di sperare, tornerò ancora

Meglio credere che adesso abbiamo un problema

Ogni perdente ha bisogno di un cattivo e potresti essere tu

Più dici che non posso

Più farò esattamente questo

Lo farò solo per dimostrare che avevi torto

Non ho mai avuto bisogno di te

Più mi parli shh

Più non dovresti sprecare il tuo fiato





Oh nah nah nah

Non ci interessa chi sei

Siamo i bambini mai andati, siamo indivisibili

I bambini mai andati si ribelleranno

Oh nah nah nah

Non ci importa quello che hai

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Più dici che non posso

Più farò esattamente questo

Lo farò solo per dimostrare che avevi torto

Non ho mai avuto bisogno di te

Più mi parli shh

Più non dovresti sprecare il tuo fiato

Oh nah nah nah

Non ci interessa chi sei

Siamo i bambini mai andati, siamo indivisibili

I bambini mai andati si ribelleranno

Oh nah nah nah

Non ci importa quello che hai

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Siamo i bambini mai andati

Ascolta su: