Ed Sheeran – Best Part Of Me feat. YEBBA: lyric video, testo e traduzione della canzone d’amore

E’ una dolcissima canzone d’amore quella che vede duettare Ed Sheeran e Yebba sulle note di Best Part Of Me, rilasciata il 5 luglio 2019 come singolo promozionale dell’album No.6 Collaborations Project. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Benny Blanco, con produzione di quest’ultimo, Sheeran e Joe Rubel.

Venerdì 5 luglio il cantautore inglese ha reso disponibili due tracce completamente differenti: il brano rock Blow e questo romantico pezzo, che vede la collaborazione della statunitense Abbey Smith, in arte Yebba.

I due cantano di amarsi tantissimo, chiedendosi “perché nonostante abbia così tanti difetti ami proprio me?”. Avresti potuto sceglierti un’altra persona, ma hai scelto me. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Ed Sheeran Best Part Of Me testo e traduzione

[Verse 1: Ed Sheeran]

My lungs are black, my heart is pure

My hands are scarred from nights before

And my hair is thin and falling out of all the wrong places

I am a little insecure

My eyes are crossed, but they’re still blue

I bite my nails and tell the truth

I go from thin to overweight day to day it fluctuates

My skin is inked, but faded, too

I miei polmoni sono neri, il mio cuore è puro

Le mie mani sono segnate dalle notti precedenti

E i miei capelli sono sottili e cadono da tutti i posti sbagliati

Sono un po’ insicuro

I miei occhi sono storti, ma ancora blu

Mi mangio le unghie e dico la verità

Passa dall’essere magro all’essere in sovrappeso giorno per giorno varia

La mia pelle è tatuata, ma anche sbiadita

[Pre-Chorus: Ed Sheeran]

But she loves me, she loves me

Why the hell does she love me

When she could have anyone else?

Oh, you love me, you love me

Why the hell do you love me?

‘Cause I don’t even love myself

Ma lei mi ama, mi ama

Perché diavolo mi ama?

Quando avrebbe potuto avere qualcun altro?

Oh, mi ami, mi ami

Perché diavolo mi ami?

Perché io mi amo neppure me stesso

[Chorus: Ed Sheeran with YEBBA]

Baby, the best part of me is you

And lately, everything’s making sense, too

Oh, baby, I’m so in love with you

Piccola, la parte migliore di me sei tu

E ultimamente, tutto ha anche un senso

Oh, piccola, ti amo così tanto





[Verse 2: YEBBA]

I overthink and still forgive

I lose my phone and place my bets

And I never catch the train on time

Always 30 minutes behind

Your worries ain’t seen nothing yet

Penso troppo e continuo a perdonare

Perdo il mio telefono e faccio le mie scommesse

E non prendo mai il treno in tempo

Sempre in ritardi di mezzora

Le tue preoccupazioni non hanno ancora visto niente

[Pre-Chorus: YEBBA]

But you love me, you love me

Why the hell you love me so

When you could have anyone else?

Yeah, yeah, he loves me, he loves me

And I bet he never lets me go

And shows me how to love myself

Ma tu mi ami, mi ami

Perché diavolo mi ami così?

Quando potresti avere qualcun altra?

Sì, sì, lui mi ama, mi ama

E scommetto che non mi lascerà mai andare

E mi mostra come amare me stessa

[Chorus: Ed Sheeran & YEBBA]

‘Cause, baby, the best part of me is you

Oh, lately, everything’s making sense, too

Baby, I’m so in love with you

Perché, piccola, la parte migliore di me sei tu

Oh, ultimamente, tutto ha anche un senso

Baby, sono così innamorato di te

[Bridge: YEBBA]

With you

Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum





Di te

Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum

[Chorus: Both, Ed Sheeran, & YEBBA]

Baby, the best part of me is you (Whoa)

Lately, everything’s making sense, too

Oh, baby, I’m so in love with you (Oh)

Baby, I’m so in love with you (Yeah, yeah)

Oh, baby, I’m so in love with you

Piccola, la parte migliore di me sei tu (Whoa)

Ultimamente, tutto ha anche un senso

Oh, piccola, ti amo così tanto (Oh)

Baby, sono così innamorato di te (Sì, sì)

Oh, piccola, ti amo così tanto





