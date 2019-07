Ed Sheeran, Chris Stapleton & Bruno Mars – BLOW: lyric video, testo e traduzione della nuova canzone

E’ una canzone rockeggiante questa Blow, nuovo singolo promozionale di Ed Sheeran con la collaborazione di Bruno Mars e Chris Stapleton: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascoltala.

Dopo I Don’t Care, Cross Me e Beautiful People, in data odierna il cantautore britannico ha reso disponibile due ulteriori tracce promozionali del nuovo attesissimo album No.6 Collaborations Project: il brano in oggetto e Best Part Of Me, della quale parleremo in un altro articolo.

A una settimana dal rilascio del disco, è arrivata questa canzone nella quale tutti e tre gli artisti cantano di una donna che li fa letteralmente impazzire. Cliccate sull’immagine per accedere al lyric video.

Ed Sheeran BLOW testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1: Ed Sheeran]

Feeling like a bullet jumping out a gun

I’m feeling like a winner, I feel like the one

You’re doing something to me, you’re doing something strange

Well, jump back, talk to me, woman

You make me want to make a baby, baby, uh

Sentirsi come una pallottola che salta fuori una pistola

Mi sento come un vincitore, mi sento come quello

Mi stai facendo qualcosa, stai facendo qualcosa di strano

Beh, torna indietro, parla con me, donna

Mi fai venir voglia di fare un bambino, piccola, uh

[Verse 2: Chris Stapleton]

Supernatural woman, supernatural freak

Don’t know what you’re doing, got me feeling weak

Oh, I wanna call you fever, baby, you can set a fire on me

Hot damn, pop it like a pistol, mama

You got me down on my knees, begging please

Donna sovrannaturale, mostro sovrannaturale

Non sai quello che fai, mi sento debole

Oh, voglio chiamarti febbre, piccola, puoi darmi fuoco

Porca miseria, lo fai scoppiare come una pistola, mamma

Mi metti in ginocchio, implorandoti





[Chorus: Chris Stapleton]

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind

Sto arrivando, piccola

Sto arrivando da te, ehi

Pronto a fare fuoco, sparo il mio colpo stasera

Sto arrivando, piccola

Sto arrivando da te

Premo il grilletto, ti manderò fuori di testa

[Verse 3: Bruno Mars]

You red leather rocket, you little foxy queen

Everybody’s watching, pretty little thing

Baby, tell me, what’s your fantasy?

Come closer, let’s talk about it

You want white lines in a limousine

Whipped cream, and everything in between, yeah

Sei un razzo di cuoio rosso, reginetta sexy (o “piccola regina volpina”)

Tutti guardano, le tue grazie

Baby, dimmi, qual è la tua fantasia?

Avvicinati, parliamone

Vuoi sniffare in limousine

Panna montata e tutto il resto, sì

[Chorus: Bruno Mars]

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind

I’m coming, baby





Sto arrivando, piccola

Sto arrivando da te, ehi

Pronto a fare fuoco, sparo il mio colpo stasera

Sto arrivando, piccola

Sto arrivando da te

Premo il grilletto, ti manderò fuori di testa

Sto arrivando, piccola

[Guitar Solo: Bruno Mars]

[Chorus: Ed Sheeran]

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind





Ascolta su: