Céline Dion – Courage: info e titoli delle canzoni nel nuovo album in inglese

Courage è il dodicesimo album in inglese della cantautrice canadese Céline Dion, negli scaffali dei negozi da venerdì 15 novembre 2019, a sei anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica in questa lingua “Loved Me Back to Life”. I titoli delle canzoni del disco.

In questo atteso progetto, saranno presenti sedici tracce inedite, tra le quali i quattro singoli che ne hanno anticipato il rilascio, vale a dire “Flying On My Own” uscito il 9 Giugno e la title track, Imperfections e Lying Down, tutti e tre pubblicati il 18 settembre 2019. Il video che accompagna il brano omonimo, è online dalle ore 16 del successivo 13 novembre.

L’album di inediti, il primo in inglese da 6 anni a questa parte, è disponibile nel CD standard in jewel-box con 16 Brani e nella versione deluxe con 20 tracks più un poster, mentre per il vinile contenente sedici canzoni, bisognerà attendere dicembre; il giorno esatto della release non è ancora stato comunicato.





Courage sarà un disco versatile, in quanto propone un miscuglio di ballate e up-tempo, come i tre citati singoli, che rappresentano la nuova direzione creativa per l’artista: scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles e DallasK e prodotto da quest’ultimo, Imperfections è un brano decisamente autocritico, nel quale l’artista canta il non sentirsi pronta a dare amore se non prima riesce ad amare se stessa. Scritto da Erik Alcock, Liz Rodrigues & Stephan Moccio e prodotto da quest’ultimo, il brano omonimo parla di trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida. Infine “Lying Down”, scritta da Sia (per l’occasione anche corista), David Guetta e Giorgio Tuinfort, nella quale Celine si rivolge a una persona che ama ma che la fa star male.

Ma per la realizzazione di questo progetto, l’artista canadese ha collaborato con importanti autori e produttori come Steve Aoki, Skylar Grey, LP, Greg Kurstin, Dan Wilson, Jon Levine, Johan Carlsson, Erik Jörgen Elofsson, The Stereotypes, Ross Golan, Andrew Wells, Eg White, Anton Mårtensson e Freddy Wexler.

Courage tracklist (Celine Dion album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Audio CD Deluxe – Download – Download Deluxe edt. – Download su iTunes – iTunes Edizione Deluxe

Flying on My Own 3:31 Lovers Never Die 2:51 Falling In Love Again 3:51 Lying Down 3:58 Courage 4:14 [Video Ufficiale] Imperfections 3:59 [Video Ufficiale] Change My Mind 3:01 Say Yes 3:32 Nobody’s Watching 3:12 The Chase 3:49 For the Lover That I Lost 2:54 Baby 3:34 I Will Be Stronger 3:27 How Did You Get Here 4:21 Look at Us Now 3:18 Perfect Goodbye 3:28 Best of All 3:23 [Solo nell’edizione deluxe] Heart of Glass 3:31 [Solo nell’edizione deluxe] Boundaries 3:22 [Solo nell’edizione deluxe] The Hard Way 3:24 [Solo nell’edizione deluxe] Soul 3:14 [Solo nell’edizione giapponese]