Céline Dion – Falling In Love Again: audio, testo e traduzione della bella canzone

Falling In Love Again è la terza traccia dell’album Courage, il dodicesimo in inglese, rilasciato ovunque venerdì 15 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa meravigliosa canzone, una delle più belle del disco, scritta da Elliott Taylor & Skylar Grey e prodotta da quest’ultima. Qui la cantante canadese dice di essersi nuovamente innamorata e non avrebbe mai creduto che questo potesse accadere di nuovo, dopo le delusioni passate che l’hanno ferita nel profondo e che le hanno fatto perdere la speranza di trovare l’anima gemella. Questa persona l’ha insomma fatta rinascere.

Celine Dion – Falling In Love Again Testo e Traduzione

[Verse 1]

When the sun went down on that day

I never thought that love would come back to me

When I closed my eyes and tried to dream

Darkness was the only thing I could see

[Pre-Chorus]

I had run out of hope

Reached the end of the road

Hit the rocks at the bottom with no further to go

But just when I thought I was destined to end up all alone

You showed me there’s more to this life

[Chorus]

I can’t believe I’m falling in love once again

I can’t believe I’m falling in love, but I am

I never thought that I would be strong enough to move on

No, this wasn’t part of the plan

I can’t believe I’m falling in love

But I’m falling in love once again

[Verse 2]

When you take my hand you hold my heart

And I know everything will be alright

When you touch me there I feel it everywhere

I’m loving things I never thought I would like

[Chorus]

I can’t believe I’m falling in love once again

I can’t believe I’m falling in love, but I am

I never thought that I would be strong enough to move on

No, this wasn’t part of the plan

I can’t believe I’m falling in love

But I’m falling in love

Once again, oh whoa

[Bridge]

Just when I thought I was destined to end up all alone

You showed me there’s more to this life





[Chorus; Céline Dion & Skylar Grey]

I can’t believe I’m falling in love once again (Oh, I’m falling in love once again)

(I can’t believe I’m falling in love, but I am)

I never thought that I would be strong enough to move on

No, this wasn’t part of the plan

I can’t believe I’m falling in love

But I’m falling in love

Once again

[Outro]

Oh-oh-ooh

Once again

Mm-mmm





Quando quel giorno il sole tramontò

Non avrei mai creduto che l’amore sarebbe tornato da me

Quando chiudevo gli occhi e cercavo di sognare

L’oscurità era l’unica cosa che riuscivo a vedere

Avevo esaurito la speranza

Ero arrivata al capolinea

Colpivo le rocce sul fondo, senza andare oltre

Ma proprio quando pensavo di essere destinata a stare sola

Mi hai mostrato che c’è di più in questa vita

Non riesco a credere di essermi innamorata di nuovo

Non riesco a credere che sia innamorata, ma lo sono

Non avrei mai pensato di essere sufficientemente forte per voltare pagina

No, questo non faceva parte del piano

Non riesco a credere che mi stia innamorando

Ma mi sto innamorando di nuovo





Quando mi prendi per mano mi stringi il cuore

E so che andrà tutto bene

Quando mi tocchi lì, lo sento ovunque

Sto amando le cose che non avrei mai pensato che mi sarebbero piaciute

Non riesco a credere di essermi nuovamente innamorata

Non riesco a credere che sia innamorata, ma lo sono

Non avrei mai pensato di essere sufficientemente forte per voltare pagina

No, questo non faceva parte del piano

Non riesco a credere che mi stia innamorando

Ma mi sto innamorando

Ancora una volta, oh whoa

Proprio quando pensavo di essere destinata a stare sola

Mi hai mostrato che c’è di più in questa vita

Non riesco a credere di essermi innamorata di nuovo (Oh, mi sto innamorando di nuovo)

(Non riesco a credere che sia innamorata, ma lo sono)

Non avrei mai pensato di essere sufficientemente forte per voltare pagina

No, questo non faceva parte del piano

Non riesco a credere che mi stia innamorando

Ma mi sto innamorando

Di nuovo

