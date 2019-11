Tyga – Ayy Macarena: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 13 novembre 2019 via Columbia/Last Kings Records, Ayy Macarena è un singolo del rapper statunitense Micheal Ray Stevenson, aka Tyga, con la collaborazione del cantante Reggaeton colombiano J. Balvin (non accreditato), che sentiamo solo nella parte iniziale introduttiva.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova contagiosa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Pliznaya.

Come si può evincere dal titolo, questo pezzo, l’ennesimo del rapper con influenza latine, che arriva dopo “Go Loko” e “MAMACITA”, utilizza il campionamento dell’immortale hit planetaria Macarena (1993), portata al successo nel 1995 (insieme al ballo omonimo) dal duo spagnolo Los del Río, il cui titolo nasce dal nome della protagonista femminile del testo. Il brano del duo, si è rivelato uno dei 100 singoli più venduti nella storia, divenendo un classico da ballare alle feste e in discoteca. La canzone è stata al primo posto in classifica per 14 settimane negli USA, prima piazza che ha più o meno ottenuto in tutti i paesi in cui è stata pubblicata. La versione del rapper è molto esplicita e ricca di riferimenti sessuali.

Tyga Ayy Macarena testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: J Balvin]

Dale a tu cuerpo alegría Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Hey Macarena

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Ayy)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)

[Verse 1: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hot)

Bitches on my stick, but my name ain’t Harry Potter (No)

She lick it up, make it disappear like “Ta-da” (What?)

She ex with some dollars, not a bitch, gettin’ nada (Yeah)

And I’m in this bitch for my clique, what (Wah, ah)

On my throne, 20 racks on that bitch, wild dick (Wah, ah)

Three phones on my lap, ayy, word on my back (Back)

She can be tapped in if a nigga tapped (Tapping)

Look like someone that I used to know (Used to)

Undefeated with the bitches, I’m invincible

Diamonds ain’t invisible, nigga, I invented you

Want me to be miserable, but I can never miss a ho (Woo, uh)

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)





[Verse 2: Tyga]

Ayy, I find a spot, then I post up

Bitches wanna know if I’m single, tell her “Yes, sir”

And I seen you dance on the ‘Gram, tell her shake some

I ain’t even gon’ lie, I’ma eat the chocha (Yeah)

And I like it when she got the toes out (Tom Ford)

Get you iced down, now you glowed out (Bust down)

Got a new bitch (New bitch), took a new route (New route)

She a rockstar (Rockstar), that’s no doubt (No doubt)

I’ma fire to the flame, don’t be burning me out (Ha)

I’m the nigga that she told you not to worry about

Why you think she in a rush when she leaving the house?

I’ma sip, I’ma clip, I’ma drip, then I’m out (Ayy)

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Yee)

Bitches on my dick, tell ’em, give me one minute (One)

Ayy, Macarena (Ayy)





Dai gioia al tuo corpo Macarena

Che il tuo corpo è fatto per dare gioia e cose positive

Dai gioia al tuo corpo Macarena

Ehi Macarena

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Ayy)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformali in velocisti (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformalo in un velocista (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)





Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (sexy)

Tro*e sulla mia bacchetta, ma il mio nome non è Harry Potter (No)

La lecca, la fa sparire come “Ta-da” (Cosa?)

Lei è ex con alcuni dollari, non una pu**ana, ottenendo nulla (Sì)

E sono in questo posto per la mia cricca, cosa (Wah, ah)

Sul mio trono, 20 mila dollari su quella tro*a, ca**o selvaggio (Wah, ah)

Tre cellulari sulle mie ginocchia, ayy, parola sulla mia schiena (schiena)

Può essere sfruttata se un ne*ro è sotto controllo (sotto controllo)

Sembri qualcuno che conoscevo (usato per)

Imbattibile con le zo**ole, sono invincibile

I diamanti non sono invisibili, ne*ro, ho inventato te

Vuoi che sia infelice, ma non potrò mai perdermi una tro*a (Woo, uh)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformalo in un velocista (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformalo in un velocista (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, trovo un posto, poi lo posto

Le pu**ane vogliono sapere se sono single, dille “Sì, signore”

E ti ho visto ballare su instagram, dille di scuoterlo un po’

Non mento nemmeno, mi divorerò la va*ina (Sì)

E mi piace quando ha tirato fuori le dita dei piedi (Tom Ford)

Ti faccio raggelare, ora splendi (sfonda)

Ho una nuova tro*a (Nuova tro*a), ho preso una nuova via (Nuova via)

Lei è una rockstar (Rockstar), non c’è dubbio (senza ombra di dubbio)

Accendo la fiamma, non bruciarmi (Ah)

Sono il negro a cui le ha detto di dirti di non preoccuparti

Perché pensi che abbia fretta quando esce di casa?

Vado a bere, vado a bere, sono una flebo, poi sono fuori (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformalo in un velocista (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hey)

Metti la choppa su un ne*ro, trasformalo in un velocista (Yee)

Tro*e sul mio ca**o, diglielo, dammi un minuto (Uno)

Ayy, Macarena (Ayy)

