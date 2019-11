Taylor Swift – Lover Remix feat. Shawn Mendes: lyric video, testo e traduzione

Il 13 novembre 2019 è uscito il remix di Lover, il terzo singolo estratto dall’album omonimo di Taylor Swift, pubblicato il 23 agosto 2019. In questa versione la cantante duetta con Shawn Mendes, cantautore canadese che arriva dal successo nel duetto con Camila Cabello.

Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questa versione di Lover, nella quale la persona tanto amata da Taylor è il giovane artista di Toronto, al quale è stata affidata una strofa, la seconda, nuova di zecca e scritta di suo pugno.

Insomma, la cantautrice britannica rilancia la sua fortunata e pluricertificata settima era discografica proprio una differente versione della canzone omonima, che rispetto all’originale vede variare anche il ponte, anche se non per intero. C’è da aggiungere che si tratta di un brano abbastanza intimo per la popstar statunitense, in quanto è stato moriginariamente scritto ispirandosi alla relazione che la Swift ha avuto con Joe Alwyn per circa 3 anni. Questo duetto con “il suo amato” Shawn è veramente intenso e gradevole.

Lover Remix testo e traduzione Taylor Swift • Shawn Mendes

[Verse 1: Taylor Swift]

We could leave the Christmas lights up ’til January

This is our place, we make the rules

And there’s a dazzling haze, a mysterious way about you, dear

Have I known you 20 seconds or 20 years?

[Chorus: Taylor Swift]

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever

And ah, take me out, and take me home

You’re my, my, my, my lover

[Verse 2: Shawn Mendes with Taylor Swift]

We could light a bunch of candles

And dance around the kitchen, baby

Pictures of when we were young would hang on the wall

We would sit on the stoop

I’ll sing love songs to you when we’re eighty

See, I finally got you now, honey, I won’t let you fall

[Chorus: Taylor Swift & Shawn Mendes]

Can I go where you go?

Can we always be this close forever and ever?

And ah, take me out, and take me home (Forever and ever)

You’re my, my, my, my lover





[Bridge: Taylor Swift, Shawn Mendes & Both]

Ladies and gentlemen, will you please stand?

With every guitar string scar on my hand

I take this magnetic force of a man to be my lover

Look in my eyes, they will tell you the truth

The girl in my story has always been you

I’d go down with the Titanic, it’s true, for you, lover

And you’ll save all your dirtiest jokes for me

And at every table, I’ll save you a seat, lover (Save you a seat)

[Chorus]

Can I go where you go? (Can I go where you go, baby?)

Can we always be this close forever and ever?

And ah, take me out, and take me home (Forever and ever)

You’re my, my, my, my

Oh, you’re my, my, my, my

Darling, you’re my, my, my, my lover





Potremmo lasciare accese le luci di Natale fino a gennaio

Questa è casa nostra, dettiamo noi le regole

E c’è una nebbia abbagliante, qualcosa di misterioso in te, tesoro

Ti conosco nebbia 20 secondi o da 20 anni?

Posso andare dove vai tu?

Possiamo stare sempre così vicini?

Per sempre

E ah, portarmi fuori e riportarmi a casa

Sei il mio, mio, mio, mio amore





Potremmo accendere un mucchio di candele

E ballare in cucina, piccola

Le foto di quando eravamo giovani erano appese al muro

Ci sedevamo sulle scale

Ti canterò canzoni d’amore quando avremo ottant’anni

Vedi, finalmente ti ho acchiappato, tesoro, non ti lascerò cadere

Posso andare dove vai tu?

Possiamo per sempre stare sempre così vicini?

E ah, portarmi fuori e portarmi a casa (per sempre)

Sei il mio, mio, mio, mio amore

Il mio cuore è stato preso in prestito e il tuo è stato blu

Tutto è bene quel che finisce bene se finisce con te

Giuro di essere melodrammatica e fedele al mio amato

E risparmierai tutte le tue battute più sporche per me

E ad ogni tavolo, ti terrò un posto, amore

Guardami negli occhi, ti diranno la verità

La ragazza della mia storia sei sempre stata tu

Verrei con il Titanic, è vero, per te, amore

E risparmierai tutte le tue battute più zozze per me

E ad ogni tavolo, ti riserverò un posto, amore

Posso andare dove vai tu?(Posso andare dove vai tu, baby?)

Possiamo stare così vicini per sempre?

E ah, portarmi fuori e portarmi a casa (per sempre)

Sei mio, mio, mio, mio

Oh, sei mio, mio, mio, mio

Tesoro, il mio, mio, mio, mio amore

