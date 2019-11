Céline Dion – Lovers Never Die: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Lovers Never Die è la bella seconda traccia dell’album Courage, il dodicesimo in inglese di Céline Dion , pubblicato il 15 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo bel brano, uno dei più interessanti del disco, scritto da Ross Golan, Johan Carlsson & Dan Wilson e prodotto dagli ultimi due.

Nella nuova canzone, la cantante canadese intona la delusione scaturita dal comportamento di una persona che amava e ama tutt’ora, che dopo averle detto belle cose e aver lasciato intendere che la loro storia non sarebbe mai giunta al termine, l’ha mollata e senza giustificazione alcuna.

Celine Dion – Lovers Never Die Testo e Traduzione

[Verse 1]

You said forever after

But what came after that

Wasn’t what I expected

I expected you back

You said that you’re romantic

Where’s the romance in this?

It’s obvious that you’re full of it

[Verse 2]

I tried to give you time

But then our time slipped away

You said that we’d be fine

But finally I’m awake

You said it’s only habit

But what happened is this

It’s obvious I’m not having it

[Pre-Chorus]

You say the pretty things you know I like

But I can read between the lies

[Chorus]

If lovers never die then why do I need you?

Bleed when I see you

Whenever I see you

It kills me inside

Why’d you say goodbye, if lovers never die?

[Verse 3]

I trust too easily and trusted you’d treat me well

I faced the truth by facing you and asking for help

You played the gentleman

But there’s no gentle in this

It’s obvious, you’re full of it

[Pre-Chorus]

You say the pretty things you know I like

But I can read between the lies

[Chorus]

If lovers never die then why do I need you?

Bleed when I see you

Whenever I see you

It kills me inside

Why’d you say goodbye, if lovers never die?





[Bridge]

It was just a lie

But I’ll survive

Why do you say goodbye if lovers never die?

Oo-oo, oh-oh

[Outro]

If lovers never die then why do I need you?

Bleed when I see you

Whenever I see you

It kills me inside

Why’d you say goodbye, if lovers never die?

Why’d you say goodbye, if lovers never die?

(No)





Hai detto “per sempre” dopo

Ma quello che è successo dopo

Non era come me lo immaginavo

Mi aspettavo che tornassi

Hai detto di essere romantico

Dov’è il romanticismo in questo?

È ovvio che hai detto idiozie

Ho provato a darti tempo

Ma poi il nostro tempo è volato via

Hai detto che saremmo stati bene

Ma finalmente sono sveglia

Hai detto che è solo un’abitudine

Ma quello che è successo è questo

È ovvio che non posso permetterlo

Dici cose carine che sai che mi piacciono

Ma riesco a capire le menzogne

Se gli amori non muoiono mai, allora perché ho bisogno di te?

Sanguino quando ti vedo

Ogni volta che ti vedo

Tutto ciò mi uccide dentro

Perché hai detto addio se gli amori non muoiono mai?





Mi fido con troppa facilità e ho creduto che mi avresti trattata bene

Ho affrontato la verità affrontando te e chiedendo aiuto

Hai fatto la parte del gentiluomo

Ma non c’è niente di gentile in questo

È ovvio, hai detto idiozie

Dici cose carine che sai che mi piacciono

Ma riesco a capire le menzogne

Se gli amori non muoiono mai, allora perché ho bisogno di te?

Sanguino quando ti vedo

Ogni volta che ti vedo

Tutto ciò mi uccide dentro

Perché hai detto addio se gli amori non muoiono mai?

Era solo una bugia

Ma sopravviverò

Perché hai detto addio se gli amori non muoiono mai?

Oo-oo, oh-oh

Se gli amori non muoiono mai, allora perché ho bisogno di te?

Sanguino quando ti vedo

Ogni volta che ti vedo

Tutto ciò mi uccide dentro

Perché hai detto addio se gli amori non muoiono mai?

Perché hai detto addio se gli amori non muoiono mai?

(No)

