Céline Dion – Courage: audio, testo e traduzione della nuova canzone dal nuovo album omonimo

Uscito il 18 settembre 2019, Courage è un singolo di Céline Dion che anticipa il dodicesimo album in studio con lo stesso titolo, out il 15 novembre 2019, a sei anni dall’ultimo disco in inglese Loved Me Back to Life. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il nuovo emozionante brano.

Nell’atteso progetto omonimo, vi saranno sedici tracce, mentre l’edizione deluxe includerà ulteriori tre canzoni. Al suo interno vi sarà anche il precedente Flying On My Own, quindi “Lying Down” e “Imperfections“, altre due novità rilasciate sempre lo stesso giorno.

In questa meravigliosa canzone, scritta da Erik Alcock, Liz Rodrigues & Stephan Moccio, con produzione di quest’ultimo, la cantante canadese riserva bellissime parole d’amore a una persona speciale, invitandola a cancellare ogni dubbio su questa importante e significativa relazione.

Céline Dion – Courage Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

I would be lying if I said I’m fine

I think of you at least a hundred times

‘Cause in the echo of my voice I hear your words

Just like you’re there

Mentirei se dicessi che sto bene

Penso a te almeno cento volte

Perché nell’eco della mia voce sento le tue parole

Proprio come se ci fossi.

I still come home from a long day

So much to talk about, so much to say

I love to think that we’re still making plans

In conversations that’ll never end

In conversations that’ll never end

Torno ancora a casa da una lunga giornata

Così tanto di cui parlare, così tanto da dire

Mi piace pensare che faremo ancora progetti

In conversazioni che non finiranno mai

In conversazioni che non finiranno mai

Courage

Don’t you dare fail me now

I need you to keep away the doubts

I’m staring in the face of something new

You’re all I got to hold on to

So courage

Don’t you dare fail me now

Coraggio

Non ti azzardare ad abbandonarmi adesso

Ho bisogno che tu tenga lontani i dubbi

Sono davanti a qualcosa di nuovo

Sei tutto ciò a cui devo ternermi stretta

Quindi coraggio

Non osare ad abbandonarmi adesso

Not one to hide from the truth I know

It’s out of my hands but I won’t let you go

There’s no replacing the way you touched me

I still feel the rush





Non sono una che si nasconde dalla verità che conosco

Non dipende da me ma non ti lascerò andare

Non c’è modo di sostituire il modo in cui mi hai toccata

Sento ancora il brivido

Sometimes it drowns me until I can’t breath

Thinking it’s only in our memories

But then I talk to you like I did then

In conversations that will never end

A volte mi sommerge fino a togliermi il fiato

Pensando che sia solo nei nostri ricordi

Ma poi ti parlo come ho fatto allora

Facendo conversazioni che non avranno mai fine

Courage

Don’t you dare fail me now

I need you to keep away the doubts

I’m staring in the face of something new

You’re all I got to hold on to

So courage

Don’t you dare fail me now

Coraggio

Non ti azzardare ad abbandonarmi adesso

Ho bisogno che tu tenga lontani i dubbi

Sono davanti a qualcosa di nuovo

Sei tutto ciò a cui devo ternermi stretta

Quindi coraggio

Non osare ad abbandonarmi adesso

‘Cause it’s not easy

When you’re not with me

This world of madness

Goes faster now

And it’s a train wreck

But I won’t crash yet

Long as your echo

Never fades out

Perché non è facile

Quando non sei con me

Questo mondo di follia

Ora va più veloce

Ed è un incidente ferroviario

Ma non voglio schiantarmi ancora

Finché il tuo eco

Non si affievolirà





Courage, don’t you dare fail me now

Coraggio, non ti azzardare ad abbandonarmi adesso

‘Cause it’s not easy

When you’re not with me

This world of madness

Goes faster now

And it’s a train wreck

But I won’t crash yet

Long as your echo

Never fades out

Courage, don’t you dare fail me now





Ascolta su: