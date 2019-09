Céline Dion – Imperfections: audio, testo e traduzione della nuova canzone

I fan di Céline Dion hanno motivo di essere felici, perché dal 18 settembre 2019 è disponibile non una, ma ben tre nuove canzoni, che faranno parte del suo dodicesimo album in inglese battezzato Courage. Imperfections è una di queste, mentre le altre sono Courage e Lying Down.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questo nuovo pezzo, scritto da Nicholas Perloff-Giles, Lauv, Michael Pollack & Dallas Koehlke, in arte DallasK, che ha anche curato la produzione.

Nella nuova canzone, la Dion sembra non sentirsi pronta per vivere una relazione, perché prima di dare amore a questa persona, deve imparare ad amare ed a fidarsi di se stessa. Beh… anche la cantante canadese ha le sue “imperfezioni”.

Céline Dion – Imperfections Testo e Traduzione

I try to give all myself to you

But before I can get there

Got parts of me I’m trying to lose

Cerco di darti tutta me stessa

Ma prima che io possa arrivarci

Ho parti di me che sto cercando di perdere

Yeah, I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can’t hold your heart when I’m fixing mine, so

Sì, ho le mie imperfezioni

Ho il mio set di cicatrici da nascondere

Ho avuto le mie imperfezioni

Non posso attaccarmi al tuo cuore mentre sto sistemando il mio, quindi

Give it up, give it up

I ain’t gonna save you

Give it up, give it up now

Give it up, give it up

I ain’t gonna save you

Give it up, give it up now

Lascia perdere, arrenditi

Non ti salverò

Lascia perdere, arrenditi ora

Lascia perdere, arrenditi

Non ti salverò

Lascia perdere, arrenditi ora

‘Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Perché ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Sì, ho le mie

Ho le mie

Hold on, not tryna put you on the shelf

But before I could love you

I need to learn to love myself





Aspetta, non provare ad andartene

Ma prima di poterti amare

Devo imparare ad amare me stessa

‘Cause I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can’t hold your heart when I’m fixing mine, so

Perché ho le mie imperfezioni

Ho il mio set di cicatrici da nascondere

Ho avuto le mie imperfezioni

Non posso attaccarmi al tuo cuore mentre sto sistemando il mio, quindi

Give it up, give it up

I ain’t gonna save you

Give it up, give it up now

Give it up, give it up

I ain’t gonna save you

Give it up, give it up now

Lascia perdere, arrenditi

Non ti salverò

Lascia perdere, arrenditi ora

Lascia perdere, arrenditi

Non ti salverò

Lascia perdere, arrenditi ora

‘Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Perché ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Sì, ho le mie

Ho le mie

They’re part of me, and you are too

And I don’t really wanna choose

Can you love them the way that I love you?

They make me who I am today

And they won’t ever go away

Can you love them the way that I love you?





Fanno parte di me e anche tu

E non voglio proprio scegliere

Puoi amare le altre nel modo in cui io amo te?

Mi rendono ciò che sono oggi

E non andranno mai via

Puoi amare le altre nel modo in cui io amo te?

‘Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Perché ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Ho le mie imperfezioni

Sì, ho le mie

Ho le mie

Before I can love you

I need to learn to love myself

Before I can trust you

I need to learn to trust myself

Prima che io possa amarti

Devo imparare ad amare me stessa

Prima di potermi fidare di te

Devo imparare a fidarmi di me stessa





