Camila Cabello – Romance: info e titoli della canzoni racchiuse nell’album

Romance è il secondo album in studio della cantautrice Camila Cabello, in uscita venerdì 6 dicembre 2019, a poco meno di due anni di distanza dal fortunato disco d’esordio Camila. I titoli delle canzoni nell’atteso progetto, out nel classico CD e in digitale.

Anticipato dai singoli Señorita (duetto con Shawn Mendes pubblicato il 21 giugno, rivelandosi una hit mondiale, solo in Italia certificata doppio Platino), “Liar” e “Shameless” uscite il 5 settembre, “Cry for Me” rilasciato il 4 ottobre, “Easy” uscito l’11 ottobre e “Living Proof” reso disponibile a metà novembre, l’album propone ulteriori otto nuove canzoni e un solo featuring con il rapper e cantautore statunitense Jonathan Lyndale Kirk, in arte DaBaby. Nell’edizione deluxe giapponese, sembra vi saranno ulteriori due traccie, vale a dire “Obsession” e “Anyone”, rispettivamente inserite come quarta e quinta track.





La cantautrice cubana naturalizzata statunitense, è quindi pronta ad iniziare sul serio la seconda era discografica, prodotta da importanti artisti come i The Monsters and the Strangerz, Benny Blanco, Cashmere Cat, Finneas O’Connell (fratello di Billie Eilish, della quale è autore e produttore), Watt, Mattman & Robi, Benny Blanco, Frank Dukes, Louis Bell e altri, mentre tra gli autori, figura anche Ed Sheeran, che ha scritto una traccia per l’artista cubana nominata più volte ai Grammy, che per la felicità dei numerosissimi fan sparsi nel mondo, nel 2021 debutterà anche come attrice nel film “Cinderella”, diretto da Kay Cannon e prodotto da James Corden e Leo Pearlman.

Romance tracklist (Camila Cabello album 2019)

