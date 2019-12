Tame Impala – Posthumous Forgiveness: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Posthumous Forgiveness (perdono postumo) è il terzo singolo dei Tame Impala estratto dal quarto album in studio The Slow Rush, out il 14 febbraio 2020, a 4 anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Currents.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del nuovo anticipo dell’atteso disco, che arriva dopo i precedenti Borderline e It Might Be Time, mentre a quanto sembra Patience, non farà parte del progetto.

Scritta e prodotta da Kevin Parker, la nuova intima canzone è suddivisa un due parti ed è un messaggio al defunto padre dell’artista, con il quale ha avuto una relazione non proprio serena, a causa del divorzio precoce dalla madre, dopo del quale ha inoltre iniziato una relazione con un’altra donna e per ovvi motivi, quando l’artista lo scoprì non la prese affatto bene, si sentì tradito, anche perché in precedenza il padre lo rassicurava del fatto che la situazione familiare si sarebbe sistemata, incitandolo a fidarsi di lui. Il padre aveva molti rimpianti e quando decise di scusarsi era ormai troppo tardi, ma come da titolo, Parker lo ha perdonato, perché in fondo era solo un uomo, con tutti i suoi pregi e difetti.

Oggi, egli vorrebbe davvero tanto potergli parlare, potergli raccontare il successo che ha ottenuto, vorrebbe che sia orgoglioso di quel che è riuscito a fare e magari cantare insieme a lui come quando era un bambino.

[Part I]

[Verse 1]

Ever since I was a small boy

No one else compared to you, no way

I always thought heroes stay close

Whenever troubled times arose

[Chorus]

I didn’t know

Ain’t always how it goes

[Verse 2]

Every single word you told me

I believed without a question, always

To save all of us, you told us both to trust

But now I know you only saved yourself

[Chorus]

Did you think I’d never know?

Never wise-up as I grow

[Bridge]

And you could store an ocean in the holes

In any of the explanations that you gave

And while you still had time, you had a chance

But you decided to take all of your sorrys to the grave

[Chorus]

Did you think I’d never know?

Never wise-up as I grow

Did you hope I’d never doubt?

Never wonder, work it out?

[Part II]

[Verse 3]

You were runnin’ for cover

Doin’ like any other

Fallin’ out with a lover

You didn’t know that I’d suffer

What a thing to discover

There was time to recover

Move on with each other

Just a boy and a father

What I’d give for another





[Verse 4]

Everything that I have

Couldn’t need this for long

Never speak of the time

That you left us alone

Me and Steve on our own

I wanna tell you ’bout the time

Wanna tell you ’bout my life

Wanna play you all my songs

Nonetheless, sing along

[Outro]

(This time) Wanna tell you ’bout the time

(I know) I was in Abbey Road

Or the time that I had

Mick Jagger on the phone

I thought of you when we spoke

Wanna tell you ’bout the time

Wanna tell you ’bout my life

Wanna play you all my songs

Hear your voice, sing along

I wanna say it’s alright

You’re just a man after all

And I know you have demons

I got some of my own

Think you passed ’em along

Wanna tell you ’bout the time

Wanna tell you ’bout my life

Wanna play you all my songs

And hear your voice sing along





[Parte 1]

Sin da quand’ero un ragazzino

Nessun altro paragonato a te, assolutamente no

Ho sempre pensato che gli eroi fossero vicini

Ogni volta che arrivavano tempi difficili

Non sapevo che

Non va sempre così [Nota: qui Kevin dice che innocentemente, pensava che suo padre sarebbe sempre rimasto lì e che si sarebbe preso cura di lui, proprio come ogni bambino penserebbe. Sfortunatamente non è andata così.]

Ad ogni singola parola che mi dicevi

Ci credevo senza fare domande, sempre

Per salvare tutti noi, hai detto a entrambi di fidarci [Nota: Per salvare le dinamiche familiari, il padre disse a Kevin e a sua madre di fidarsi di lui. Purtroppo questa promessa non è stata mantenuta, poiché la coppia alla fine ha divorziato.]

Ma ora so che hai salvato solo te stesso

Pensavi che non l’avrei mai saputo?

Mai imparato la lezione mentre crescevo





E potresti accumulare un oceano nei buchi

In ognuna delle spiegazioni che hai dato

E mentre eri ancora in tempo, hai avuto una possibilità

Ma hai deciso di portare tutte le tue scuse nella tomba [Nota: Kevin dice che il padre aveva molti rimpianti per i quali voleva scusarsi, ma quando riuscì a trovare il coraggio per fare ciò, il suo tempo era sfortunatamente già scaduto.]

Pensavi che non l’avrei mai saputo?

Mai imparato la lezione mentre crescevo

Speravi che non avrei mai dubitato?

Non ti sei mai chiesto di trovare una soluzione?

[Seconda parte]

Eri impegnato a nascondere

Come tutti gli altri

La tua relazione con l’amante

Non sapevi che avrei sofferto

Che brutta cosa da scoprire

C’era tempo per recuperare

Andare avanti insieme

Solo un bambino e un padre

Cosa darei per averne avuto un altro

Tutto quello che avevo

Non potevo averne bisogno per molto tempo

Non parlato mai di tutto quel tempo

In cui ci hai lasciato soli

Io e Steve da soli [Nota: Kevin ha un fratellastro paterno di nome Stephen. Dopo il divorzio, il padre ha lasciato entrambi i ragazzi.]

Voglio parlarti di quando

Volevo raccontarti la mia vita

Volevo farti sentire tutte le mie canzoni

Nondimeno, cantare insieme

(Adesso) Voglio parlarti di quando

(Lo so) Mi trovavo ad Abbey Road

O di quando sono stato

Al telefono con Mick Jagger

Quando parlavamo pensavo a te [Nota: Il padre di Kevin era un fan dei Rolling Stones, e quando Kevin era al telefono con Jagger, presumibilmente per il remix di “Gotta Get A Grip” che Mick gli aveva chiesto di fare, egli pensava al padre.]

Voglio parlarti di quella volta

Voglio parlarti della mia vita

Ti voglio fare sentire tutte le mie canzoni

Ascoltare la tua voce, cantare insieme

Voglio dire che va bene

Dopotutto eri solo un uomo

E so che avevi i tuoi demoni

Li ho anch’io

Penso che tu ne abbia passate

Voglio parlarti di quella volta

Voglio parlarti della mia vita

Ti voglio fare sentire tutte le mie canzoni

E ascoltare la tua voce, cantare insieme

