Camila Cabello – My Oh My feat. DaBaby: audio, testo e traduzione della nuova canzone

In My Oh My, quarta traccia dell’album Romance, Camila Cabello duetta con il rapper statunitense DaBaby, in quello che è l’unico featuring della seconda era discografica disponibile dal 6 dicembre 2019. Il brano è presente nella sola edizione digitale.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta da Louis Bell, Adam Feeney, Savan Kotecha, Anthony Clemons Jr. & Jonathan Lyndale Kirke e prodotta da Louis Bell & Frank Dukes.

Qui Camila canta la voglia di spassarsela insieme a un uomo, anche se la madre non si fida di lui in quanto donnaiolo e quindi alla ricerca di sole avventure.

Camila Cabello – My Oh My testo e traduzione

They say he likes a good time

(My oh my)

He comes alive at midnight

(Every night)

My momma doesn’t trust him

(My oh my)

He’s only here for one thing, but, so am I

Yeah

A little bit older

A black leather jacket

A bad reputation

Insatiable habits

He was onto me, one look and I couldn’t breathe

Yeah, I said if you kiss me

I might let it happen

I swear on my life that I’ve been a good girl

Tonight I don’t want to be her

They say he likes a good time

(My oh my)

He comes alive at midnight

(Every night)

My momma doesn’t trust him

(My oh my)

He’s only here for one thing but

(Let’s go)

So am I

Look, I’m the type to make her turn on her daddy

DaBaby make her forget what she learned from her daddy

I don’t be trippin’ on lil’ shawty, I let her do whatever she please

I don’t be kissin’ on lil’ shawty, she don’t be kissin’ on me either

She came with you and then left with me

I went up a point, let’s call it even (Yeah)

Don’t like the car she in, gonna end up buying her a new Beamer (Let’s go)

That girl know what she want, she make me take it off when she see me

(Let’s go)

She say I make her wet whenever my face pop up on TV

I had to say, “No disrespect, gotta do it safe or you can keep it”

Pop star, I’m fresh up out the trap and I’m goin’ deeper

She know I’ma call away, she can drop a pin and I come meet her

Stand next to me, you gon’ end up catchin’ a fever

I’m hot, yeah

I swear on my life that I’ve been a good girl (Good girl, good girl)

Tonight I don’t want to be her

They say he likes a good time

(My oh my)

He comes alive at midnight

(He comes alive, oh every night)

My momma doesn’t trust him

(My oh my)

He’s only here for one thing, but, so am I





My my my my my oh my

My momma doesn’t trust you baby

My my my my my oh my

And my daddy doesn’t know you, no

My-my-my-my-my-oh-my-oh-my-my-my-my-my-my-oh-my

They say he likes a good time

(My oh my)

He comes alive at midnight

Every night

My momma doesn’t trust him

(My oh my)

He’s only here for one thing, but so am I





Dicono che gli piace divertirsi

(Oddio)

Si rianima a mezzanotte

(Ogni notte)

Mia mamma non si fida di lui

(Oddio)

È qui solo per una cosa, ma anche io

Si

Un po ‘più vecchio

Una giacca di pelle nera

Una brutta reputazione

Abitudini irrefrenabili

Mi stava addosso, uno sguardo e mi mancava il fiato

Sì, ho detto se mi baci

Potrei fare in modo che accada

Giuro sulla mia vita che sono stata una brava ragazza

Stasera la brava ragazza voglio lasciarla a casa

Dicono che gli piace divertirsi

(Oddio)

Si rianima a mezzanotte

(Ogni notte)

Mia madre non si fida di lui

(Oddio)

È qui solo per una cosa, ma

(Andiamo)

Anche io





Ascolta, sono il tipo che la fa rivoltare contro il padre

DaBaby le fa dimenticare ciò che ha imparato da suo padre

Non la ostacolo, le lascio fare tutto ciò che vuole

Non mi bacio con la mia piccola, nemmeno lei bacia me

È venuta con te e poi è andata via con me

Ho guadagnato un punto, diciamo che siamo pari (Sì)

Non mi piace la macchina in cui si trova, finirò per comprarle una nuova Beamer (Andiamo)

Quella ragazza sa ciò che vuole, quando mi vede mi fa spogliare

(Andiamo)

Dice che la faccio bagnare ogni volta che la mia faccia compare in TV

Ho dovuto dire: “con tutto il rispetto, devo farlo in sicurezza o puoi tenertela”

Pop star, sono appena uscito dal genere trap e sto approfondendo

Sa che la chiamerò, può farmi un fischio e corro da lei

Accanto a me, finirai per prendere la febbre

Io sono attraente, sì

Giuro sulla mia vita che sono stata una brava ragazza (brava ragazza, brava ragazza)

Stasera non voglio essere lei

Dicono che gli piace divertirsi

(Oddio)

Si rianima a mezzanotte

(Si anima, oh ogni notte)

Mia mamma non si fida di lui

(Oddio)

È qui solo per una cosa, ma anch’io

Oddio

Mia mamma non si fida di te, baby

Oddio

E mio padre non ti conosce, no

Oddio

Dicono che gli piace divertirsi

(Oddio)

Si anima a mezzanotte

Ogni notte

Mia mamma non si fida di lui

(Oddio)

È qui solo per una cosa, ma anche io

