Camila Cabello – Liar: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Liar è un singolo della cantautrice Camila Cabello, rilasciato alle ore 14:00 del 5 settembre 2019, come anticipo dell’atteso secondo album in studio battezzato Romance, che farà seguito al disco di debutto omonimo del 2018. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova traccia dell’attesissimo disco.

L’altra piacevole novità per i fan della cantautrice, è che parallelamente a questa gradevole canzone, è stato pubblicato un secondo pezzo inedito che si intitola Shameless (Senza Vergogna).

Reduce del successo mondiale di Señorita, in duetto con Shawn Mendes, la Cabello è pronta a prendersi nuove soddisfazioni, perché già dal primo ascolto, non è difficile ipotizzare che questo pezzo, prodotto da The Monsters & Strangerz & ​watt e scritto da numerosi autori, tra i quali anche l’interprete, si rivelerà una delle hit delle prossime settimane, se non dei prossimi mesi. A parer mio, questa Liar è decisamente superiore a Shameless e in ogni caso, le due tracks sono un bell’antipasto della seconda era discografica di questa amata artista cubana, che nel brano in oggetto accusa una persona di farle dire bugie, nel senso che lei promette che starà alla larga da costui, che evidentemente la attira non poco, ma in realtà proprio non ci riesce.

Camila Cabello – Liar Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I don’t care, if you’re here

Or, if you’re not alone

I don’t care, it’s been too long

It’s kinda like we didn’t happen

The way that, your lips move

The way you whisper slow

I don’t care, it’s good, it’s gone (Uh)

Non m’importa, se sei qui

Oppure, se non sei solo

Non m’importa, è passato fin troppo tempo

È un po’ come se non sia mai successo nulla tra noi

Il modo in cui, le tue labbra si muovono

Il modo in cui sussurri lentamente

Non m’importa, va bene, è andata (Uh)

[Pre-Chorus]

I said, I won’t lose control, I don’t want it (Ooh)

I said, I won’t get too close but I can’t stop it

Ho detto che non avrei perso il controllo, non lo voglio (Ooh)

Ho detto, non mi avvicinerò troppo ma non riesco a fermarmi

[Chorus]

Oh, no, there you go, making me a liar

Got me begging you for more

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (Oh, no)

Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (Ooh)

Oh, no, ecco qua, mi hai reso bugiarda

Ti sei fatto implorare ancora

Oh, no, ecco, ho un fuoco dentro, oh, no, no (Oh, no)

Oh, no, ecco qua, mi hai reso bugiarda, anche se mi piace un po’

Oh, no, ecco, ho un fuoco dentro, oh, no, no (Ooh)





[Verse 2]

You’re watching, I feel it (Hey)

I know I shouldn’t stare (Yeah, yeah)

I picture your hands on me

I think I wanna let it happen

But what if you kiss me? (Yeah)

And what if I like it?

And no one sees it

Stai guardando, lo sento (Hey)

So che non dovrei fissarti (Sì, sì)

Mi immagino le tue mani addosso a me

Penso di voler lasciare che accada

E se mi baciassi? (Si)

E se mi piacesse?

E nessuno lo vedrà

[Pre-Chorus]

I said, I won’t lose control, I don’t want it (Ooh)

I said, I won’t get too close but I can’t stop it (No)

[Chorus]

Oh, no, there you go, making me a liar

Got me begging you for more

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (Oh, no)

Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

[Bridge]

Oh, no, no, no

Yeah, don’t struggle, no, no

Startin’ up a fire

I don’t believe myself when I say

That I don’t need you, oh

I don’t believe myself when I say

So, don’t believe me

Oh, no, no, no

Sì, non ti opporre, no, no

Accendiamo un fuoco

Non credo a me stessa quando dico

Che non ho bisogno di te, oh

Non credo a me stessa quando dico

Quindi, non credermi





[Chorus]

Oh, no, there you go, you’re making me a liar

Got me begging you for more

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (Oh, no)

Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

[Outro]

Yeah

Uh, yeah, yeah

Nah, yeah

Oh, no, no, no

Oh, no, no, no

Oh, no, you’re making me a liar

‘Cause my clothes are on the floor

Huh, huh, huh

Uh

Oh, no, no, no

Startin’ up a fire

Si

Uh, si, si

No, si

Oh, no, no, no

Oh, no, no, no

Oh, no, mi hai reso bugiarda

Perché i miei vestiti sono sul pavimento

Eh, eh, eh

uh

Oh, no, no, no

Ho un fuoco dentro





Ascolta su: