Shiva & tha Supreme – Calmo: audio e testo del singolo

I rapper Shiva e tha Supreme duettano sulle note del singolo Calmo, disponibile ovunque dal 23 gennaio 2020. La canzone è stata scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dallo stesso Davide Mattei, aka tha Supreme, e basterebbe questo per immaginarsi una contagiosa track di sicuro successo. Il testo e l’audio.

I due artisti stanno sicuramente attraversando un periodo a dir poco fantastico: se il rapper e producer ha con il suo disco d’esordio sbalordito tutti, ottenendo risultati strabilianti sia dal punto di vista degli streams che da quello commerciale, dall’altro Andrea Arrigoni, artisticamente conosciuto come Shiva, è un giovane artista che si sta sempre più imponendo nella scena rap nazionale.

Dopo il successo dei singoli Mon Fre feat. Emis Killa, Bossoli, Non sto più in zona feat. Pyrex, Soldi in Nero feat. Sfera Ebbasta e le collaborazioni, anche internazionali, in brani come Mc Drive di MamboLosco, in Mattoni di Night Skinny (insieme ad altri importanti colleghi come Noyz Narcos, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geôlier e Lazza) in Tuta Black di Paky, nel Remix di Taste (Make It Shake) di Aitch e insieme a Capo Plaza in Holly & Benji di Ava, il milanese classe 1999 torna con quest’altra interessante canzone, nella quale riflette sul difficile passato e sul successo che sta ottenendo nella musica, mentre il collega e produttore romano dice di odiare lo stare calmo e come sua consuetudine fuma tanta erba, che in realtà serve anche a star calmi.

Shiva & tha Supreme Calmo testo

Download su: Amazon – iTunes

Ah, tu ce l’hai con me, io ce l’ho con me (weed)

Penso ancora senza il rap, su una moto in tre

Ah, odio stare calmo quando sto con te (eh)

Come quando mi guardavan’ se giravo nei blocchi

Ma ero in studio per portare i miei fuori dai blocchi

E ricorda che tutte ‘ste finestre hanno gli occhi (yeh, yes, yes)

Non dormo più, stress, stress

Le collane fan rumore nelle rec, rec

Ehi, yah, questo è il mio destino, bang

C’è chi scazza ancora per le sighe e quei due sbatti, bang (ehi)

Ehi, yeah, il quartiere è casa, ehi

La fama ti cambia, è una donna che ti ammazza, ehi (ehi, eh-ehi)

Yah, non c’è bisogno che andiamo d’accordo

Mi affido ai miei fra’, non ho un Dio, però ora ho un conto (bang)

Mi hanno preso in dieci, no, non mi farai più nulla (ah-ah)

Niente è facile, brother, se sei dentro la giungla (ah, yeah)





[Shiva & (tha Sup.)]

Yeah, fumo e sento tha Supreme

Mamma, sto firmando il deal

Prima stavam’ da soli, ehi (eh-eh, yeah, yeah)

Ehi, la terra che ho calpestato ce l’ho ancora in tasca (oh-oh-oh-oh, yah, yah, yah)

Odio stare calmo, questo cash non basta, ehi (yah)

[tha Sup.]

Ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra’, non serve più a un ca**o, ehi

Ehi, ehi, yah, verde sul mio palmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio “paff” a chi ride, ehi

Ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra’, non serve più a un ca**o, ehi

Ehi, ehi, yah, forse sono calmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio “paff” a chi ride, ehi

[tha Sup.]

Giro sempre con un bro

Aspiro e dirò che non avrei fatto senza loro

E raga’, raga’, se la testa parte, faccio “Stop”

Se tardate, impazzirò, se parlate, dico “No”

Sono-ooooh, non mi spreco-oooooh (yeah, yeah, yeah)

Se mi parli dietro, intercetto (oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yah, yah, yah, yah)

Me lo fai sembrare un difetto, ma io (yah, yah)

[tha Sup.]

Ehi, ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra’, non serve più a un ca**o, ehi

Ehi, ehi, yah, verde sul mio palmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio “paff” a chi ride, ehi

Ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra’, non serve più a un ca**o, ehi

Ehi, ehi, yah, forse sono calmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio “paff” a chi ride, ehi





Odio stare calmo

Se ripenso a ieri, ci siam messi in salvo, yeah, yeah

Lei ha una cima in palmo

Il futuro nelle mie mani, sto fumando, yeah, yeah





Ascolta su: