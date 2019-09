Shiva – Bossoli: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Bossoli, singolo del rapper milanese Andrea Arrigoni, meglio conosciuto come Shiva, rilasciato il 5 settembre 2019.

La canzone è stata prodotta da Davide Maddalena, in arte Adam11, mentre la cover è opera di Simone Biasi.

Shiva – Bossoli testo

Download su: Amazon – iTunes

(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam)

Yah, cash nei miei Vlone

(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam)

Voglio cash, solo cash per i bro.

Sai che se avrò colpi sparerò

Vedi i bossoli a terra e nei miei boxer

Conto l’erba, ho cambiato erba con

Rap shit, bad bitch sopra il mio dorso

Sporco cash, cash, metti nella pochette, serpi nelle borse

L’oro e le sue cosce, uniche risorse

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang.





Ho benzina nel mio Backwoods, vende come petrolio (ah)

Dicono che se fai jackpot dopo ti senti solo (dri-drin)

Non parlare di armi e sesso (brr-brr) se non le sai usare (no)

Lei mi dà qualcosa adesso che non posso comprare (cash)

Tutti sprecano i bossoli per stare hype (stare hype)

Io che parlo a tutti senza mai essere online (essere online)

Ho portato nuove regole, credi che non mi accorgo

Che con tutti i miei fratelli ora ci vuoi andar d’accordo?

Sai che se avrò colpi sparerò

Vedi i bossoli a terra e nei miei boxer

Conto l’erba, ho cambiato erba con

Rap shit, bad bitch sopra il mio dorso

Sporco cash, cash, metti nella pochette, serpi nelle borse

L’oro e le sue cosce, uniche risorse

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang.

Ah, ho imparato tanto dai tuoi errori

Quando voglion farti tutti fuori

A nessuno importa che sei giovane

Hanno solo odio nei caricatori

Infatti ho perso più di un amico

Quello è il prezzo di essere grande

Lo so, il mondo è cattivo, chico

Guarda avanti e guardati le spalle

Mi stressi, impara a parlarmi

Faccio il check, non so se fidarmi

Wrist back, occhi suoi, diamanti

Mentre Dsquared leviga i suoi fianchi

Son pronto a ricucire i tagli

Mamma, sto per creare buchi profondi

Sto cercando di lasciare il segno

Come i bossoli dopo pochi secondi

Che là fuori duri due secondi

Jeans stretti come edifici

Come le vie della mia city

La metto via se stiamo vicini

Le monete insegnano principi

Fratello mio, se nasci soldato

La guerra la fai, ma non la vinci

Bossoli grigi, ehi

Sai che se avrò colpi sparerò

Vedi i bossoli a terra e nei miei boxer

Conto l’erba, ho cambiato erba con

Rap shit, bad bitch sopra il mio dorso

Sporco cash, cash, metti nella pochette, serpi nelle borse

L’oro e le sue cosce, uniche risorse

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang

Colpi fanno bang-bang-bang-bang-bang.





(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam)

Uh-ah

(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam)

Uh-ah

(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam)

Uh-ah

(Bam-bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam).





Ascolta su: