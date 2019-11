Paky – Tuta Black feat. Shiva: audio e testo del nuovo singolo

Il giovane rapper napoletano (cresciuto a Rozzano) Vincenzo Mattera, in arte Paky, e il collega Andrea Arrigoni, aka Shiva, rappano di stare in tuta nera nel nuovo singolo scritto di loro pugno e prodotto dal milanese Kermit. Il testo e l’audio.

Gli emergenti e giovani rapper hanno dato vita a questo potente brano, che sta già diventando virale e che di certo non ha deluso i sempre più numerosi ascoltatori, che già dalla mezzanotte di mercoledì 20 novembre, hanno preso d’assalto le varie piattaforme streaming per ascoltare la nuova interessante canzone di questi due astri nascenti del rap italiano.

Tuta Black testo

Si sto tuta black, tuta black, tuta black, aah

[x3] Tuta black, tuta black, tuta black, aah

[x4]

Tuta black, si sto in tuta black





Uh, eeh

Rimango coi miei giù la sera (Uh, eeh)

Mi tocchi, non tocchi più nulla (Uh, eeh)

Muori per strada per sbaglio (Uh, eeh)

Non sai nemmeno che hai fatto, ok

Gi-gi-no, non ho ma-nco un euro

Il clan nel club vestiti di nero

Bossoli dentro la mia tuta

Dididin cadono per terra

Ho la glock dentro al cuscino

Rumori, mi do fastidio

Si stai via con me, si sta via con me, urlami che sono un bambino

Perdo un bro insieme a un accendino

Non sai chi sono, ca**o stai zitto

Si sto in tuta black, sto in tuta black

La guardi la notte su un motorino

Si sto

[x4] Tuta black, tuta black, tuta black, aah

Uh, eeh

Coi vetri oscurati stasera (coi vetri oscurati stasera, uh, eeh)

Mai preso un’Air Force nera (per chi mi hai preso? uh, eeh)

Per strada muori veloce (bang bang, uh, eeh)

Non è il momento di alzare la voce (brr, brr)

Si sto in tuta black, tuta black

Già ne ho abbastanza, resto indipendente

Dentro al club i più giovani in stanza

E con questa trap

Raga svoltan con due pezzi, fuori prima solo i pezzi

Fuori ora il frero ha due lavori

E per andare in tour con stile

Non mi serve un’Audi bianca

Ma solo una grossa tasca

Il tuo amore non ci basta

Quelle tipe son pu**ane (bitch)

Io tengo sei amici e basta

Dio non hai mai fatto sgarri

Ma non stava in giro a piedi

E senti bitch

Vedo i miei nemici più uniti (più uniti)

Dopo che si sono traditi

Non cedo alle tentazioni

Giro ancora a piedi dentro la mia city (Milano)

Tu stai via con me stasera (bitch)

In zona non sto di più (di più)

Ora la tua invidia ascende

La moto di Jack va in su

[x4]

Tuta black, tuta black, tuta black, a-ah





[x4]

Tuta black si sto in tuta black





