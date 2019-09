MamboLosco – Mc Drive feat. Shiva: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Mc Drive feat. Andrea Arrigoni, in arte Shiva,ottava traccia dell’album Arte, primo disco del rapper MamboLosco, disponibile in digitale dal 12 settembre 2019.

Questo contagioso pezzo è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Davide Maddalena, in arte Adam11, e Nardi.

MamboLosco – Mc Drive testo

I fra si fidano di me

Adam on the beat, yeah

Yaa yaa

Ok, ok

Yaa

I fra si fidano di me

Come on, Mambo

[Shiva]

I fra si fidano di me (me, ah)

E del Mambo giù con me (me)

Forse guardano i miei guai-ai

Passo e la prendo, un Mc Drive (Drive)

I fra si fidano di me, me (brrr)

E del Mambo giù con me (ya)

Lei mi dice sono online

Passo e la prendo, Mc Drive.

[Mamb.]

Adesso compro le Dior

Prima compravo le Nike (damn)

Adesso c’ho un sacco di soldi (seh)

Ma faccio ancora il Mc Drive (skrt)

Certe cose non cambiano mai (huh)

Tipo che fumo ancora purini (yes)

Tipo che scrivo ancora casini (say wha’)

Tipo che, tipo che, tipo che

Tipo che non sono il tipo che

Ci ripensa, che si pone un limite (mai)

Se lo faccio, lo faccio per bene se non frutti soldi per me sei invisibile (lil bitch)

Per ste bitches sono irresistibile

Non mi fido manco di mia madre

Dormivo con un occhio vigile (seh)

Mò non serve più menomale (menomale)

Tutto a posto, c’ho un contratto grosso quindi niente problemi di soldi

Sempre Losco sono un po’ più grosso quindi non mi rompete i co*lioni (lil bitch)

Giro sempre con la gang

Invece tu chi ca*zo sei

Se faccio il fuga con un pacco

Vedi il salto lungo Fiona May (huh, bitch).





[Mamb.]

Fra si fidano di me (seh, seh, seh)

E di Shiva giù con me (what’s popin bro)

Tu farlo come Mambo mai (mai, mai, mai)

Attento o ti metti nei guai (br brr).

[Shiva]

I fra si fidano di me

E del Mambo giù con me

Forse guardano i miei guai-ai

Passo e la prendo, Mc Drive.

[Shiva]

Se tutti i nodi vengono al pettine (bang)

Il mio taglio non è niente male (per niente)

La mia tasca non accetta perdite

Le mie collane vogliono ingrassare (cash)

Anche Mambo ha cinture di pelle

Fare il rap è stato un grande affare

Lepute al cell mi parlano sempre

Sono facili da scaricare

Addosso ho vestiti di marca (br brr)

IG non mi ha verificato

Mio zio che lavora nel market

Ora io sono dentro il mercato

Vogliono il mio cu*o sul pavimento

Il mio è su un Viano, li sto facendo

E per ogni piano che invento

Me ne tolgono il venti percento, ok.

[Shiva]

Io non le ho avute quelle lezioni che tu impari, ah ok

I miei già al collo hanno catene, non sono schiavi, ah ok

In un ristorante due mesi fa in un Mc Drive, ah ok

Mentre pensavo a darti in fretta ciò che non hai, ah ok.





[Mamb.]

Fra si fidano di me (gang, gang, gang)

E di Shiva giù con me (what’s popin bro)

Tu farlo come Mambo mai

Attento o ti metti nei guai.

[Shiva]

I fra si fidano di me (brr)

E del Mambo giù con me (ya)

Lei mi dice sono online

Passo e la prendo, Mc Drive.





