Aitch – Taste (Make It Shake) (Remix) feat. Shiva: audio, testo e traduzione

Taste (Make It Shake), hit di Aitch prodotta da WhYJay e pubblicata il 31 luglio 2019, dal successivo 6 dicembre è disponibile nel remix con il nostro Shiva.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova versione del brano, originariamente estratto dall’album, pubblicato il 6 settembre 2019.

Taste (Make It Shake) (Remix) Testo e Traduzione — Aitch • Shiva

Show ’em baby how you flex and make it shake

All that back and pretty face, gal, I’m tryna get a taste

I’m just bopping, give a fuck who’s in the place

Gucci buckle with the snake but my hoodie looking BAPE

Lei lo muove, il frero dice: “Make it shake”

Come evito gli snakes

Siamo al club in ventisei

Un assaggio, vuole mandarmi may day

Non mi frega con chi sei

Torni a casa con i miei (Ah)

Lei lo muove addosso alcuni miei fratelli

Non ascolto ciò che dici

E il suo culo inizia a piacermi (Ah)

Scuote, scuote, fa suonare i miei gioielli

Sta pensando a come averli, ma non vuole solo quelli (Ah)

Ci son’ pute e pure infami, 365

Ci son’ serpi, anche squali, fibbie sulle cinte

Sto prendendo il ritmo, ovest grigio di Milano

La lingua del bounce è l’unica che conosciamo

Questo Nokia suona meglio dei tuoi pezzi

Non vuole lasciarmi andare, principessa dentro i leggings, baby

Ho un amico che lavora e uno che vende i pezzi

Entro in tuta Air Force pure nei locali pieni, vedi?

Uh, son’ partito da una piazza e da un bilocale, uh

Mo’ l’Italia sulla mappa e sopra il cellulare

Sono in giro sempre con gli stessi volti

Se mi chiede cosa faccio, le rispondo: “Altri soldi”

Make it shake

Show ’em baby how you flex and make it shake

All that back and pretty face, gal, I’m tryna get a taste

I’m just bopping, give a fuck who’s in the place

Gucci buckle with the snake but my hoodie looking BAPE

Lei lo muove, il frero dice: “Make it shake”

Come evito gli snakes

Siamo al club in ventisei

Un assaggio, vuole mandarmi may day

Non mi frega con chi sei

Torni a casa con i miei (Ah)

The aim’s to get the bag and then get off

Ain’t got time to rest, not settling for second to the top

Going all the way, you know I got to get it never flop

Man step up in the dance and then we’re wrecking up the spot

It’s crazy how I’m living, might have lost a couple screws

Blowing clouds up in the room now I’m off into the moon

Still got a bit of youth in me I’m always in the mood

When I’m in the studio I don’t want no-one in the room

Uh

‘Bout to take another sip, I’m just young and living life

You can’t blame it on the kid

Kick back with a bottle while I make another quid

I’m the captain in this ting and it gets wavy on my ship

Yeah, man stay with the squaddy, waved in the lobby

Getting paid is my hobby

One thick ting, should’ve seen the shape of her body

Got me taking videos when she’s shaking it for me





Show ’em baby how you flex and make it shake

All that back and pretty face, gal, I’m tryna get a taste

I’m just bopping, give a fuck who’s in the place

Gucci buckle with the snake but my hoodie looking BAPE

Lei lo muove, il frero dice: “Make it shake”

Come evito gli snakes

Siamo al club in ventisei

Un assaggio, vuole mandarmi may day

Non mi frega con chi sei

Torni a casa con i miei (Ah)





