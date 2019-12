Ava – “Holly & Benji” è il singolo d’esordio feat. Capo Plaza e Shiva: audio e testo

Holly & Benji è il singolo d’esordio del produttore Francesco Avallone, in arte Ava, con voci dei rapper Shiva e Capo Plaza, con il quale ha già lavorato in diverse occasioni.

Il testo e l’audio della nuova canzone, che anticipa il primo album del producer classe 1996, noto principalmente per le produzioni per il rapper campano, come ad esempio quelle nel disco d’esordio “20”, il debut album più venduto del 2018, certificato Platino ben tre volte. Quattordici tracce del progetto, furono inoltre certificate oro e platino. L’album di Ava, vedrà la luce nel 2020.

Sono quindi il salernitano Luca D’Orso, aka Capo Plaza, e l’astro nascente milanese Andrea Arrigoni, meglio conosciuto come Shiva, a trainare il primo brano tutto suo ed è la prima volta in assoluto che questi due rapper cantano nella stessa canzone.

Holly & Benji Testo — Ava • Capo Plaza • Shiva

Download su: Amazon – iTunes

[C. Plaza]

Ola (Ola, ola)

Munamola

(Ok Ava)

[Capo P.]

C’è la gang bitch (gang bitch), fanno gang shit (gang shit)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no)

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins (yah-yah)

Fanno gang shit (gang shit), c’è la gang bitch (gang bitch)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no)

Plaza e Shiva come Holly e Benji (Holly e Benji)





[C. Plaza]

Sto colpendo (colpendo)

Sto Mercedes sfreccia nell’Inferno

Dalle rime sì sopra al quaderno

Guarda ‘ste due facce sullo schermo, yah-yah

Giovane per strada son cresciuto presto

Tutti quanti contro, chi non ci credeva

Mi leccano il cu*o, mi fanno una s*ga

Sperano che cado, sono chiacchieroni

Voglio fare soldi, soldi, soldi

Mica uno oppure due milioni

Campare le mie generazioni

Bang

[Shiva]

Yah

Uscita per Bisceglie sulla tangenziale ovest

Do un bacio forte a nonna, tutti sanno il nostro nome

Lo faccio ancora in piazza, in mezzo a quei palazzi spenti

Per chi vive tra i grammi, non sa ancora cos’è un Grammy

Ferro sopra i denti

Quando senti il flow succede in entrambi i sensi

Sai che questo gioco non è facile per cui

Il fra’ la prende a poco, ma è più lei che ha preso lui

Ehi, ho due ce-e-e-ell, per i fra’ e per i cash

Non ci parlo con lei, o chi me la mette al sei

Cu*o sopra quel train, sognando quelle chain

Ora cambio corsia, son tranquillo perché.

[Capo P.]

C’è la gang bitch (gang bitch), fanno gang shit (gang shit)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no)

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins

Fanno gang shit (gang shit), c’è la gang bitch (gang bitch)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no, no)

Plaza e Shiva come Holly e Benji (Holly e Benji)

[Shiva]

Yah

Holly e Benji, la tiro e la passo

Ero in giro a piedi, mo’ sto pensando al sorpasso

Bitch, snitch, fanno viceversa io faccio gang shit

È la nostra ora senza leggerlo sull’AP

Bang bang il frero non vuole più parentele

Giorni sulla panca a sedermi, non è quello che volevo avere

Guerra fuori per i miei fra’, non ho stylist ma più Nike

Corri, corri sennò non li fai, dove il campo non finisce mai

Ehi, ehi





[C. Plaza]

Dico: “Andre, compreremo una Camaro” (una Camaro)

Questo futuro lo vedo, sì, ora è chiaro (sì, ora è chiaro, yeah)

Sei un co*lione, no io uno che se la mena (che se la mena)

Se mi stanco cambio due ragazze a sera, yay

C’è la gang bitch

In uno shisha bar ai piedi Louboutin e McQueen

‘sta puta candy, mo’ faccio entrare a tutti e venti

Oppure paghi, fumiamo nei posti privati, yay

Portaci da bere che la gola è ancora secca

Le spalle coperte, lei sta sotto la coperta

Me ne torno a casa, la volante che ci cerca

Vivo la mia vita

[Plaza]

Ogni giorno c’è la gang bitch (gang bitch), fanno gang shit (gang shit)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no, no)

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins

Fanno gang shit (gang shit), c’è la gang bitch (gang bitch)

Tira su le corna per la gang, bitch (gang, bitch)

Tu vorresti ma non ci riesci (no, no)

Plaza e Shiva come Holly e Benji (Holly e Benji).





