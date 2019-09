Night Skinny – Mattoni feat. Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geôlier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B: audio, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della title track dell’album Mattoni di Night Skinny, con voci di Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geôlier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B.

Nella produzione, traccia conclusiva dell’atteso disco del produttore di Termoli, i dieci rapper si alternano in altrettante strofe, alcune delle quali caratterizzate anche da parole in dialetto campano e francese. Insomma, questa canzone, della durata di quasi 6 minuti e 30, è un vero “mattone”, ma è anche una delle più contagiose e interessanti tracks di questo lavoro di Luca Pace.

Night Skinny – Mattoni testo e traduzione

[Noyz Narcos]

Ti mangio vivo come n’aragosta

Senza lime, raw shit

La mia mer*a Berghain, 360 flip

[?], Tex, Chilli mexican

Flex in zona, sulla mappa c’ho piazzato Roma

Necessiti ‘sta roba, aspetti come al SerT

I pusher di ‘sto rap, in jeans e black t-shirt

Qui non finisce, ya Martin Sheen

Bolli col tuo teschio vuoto

Sniff the 8 ball

Tutti rockano il mio logo

La mia è una lega di metallo più spesso, non la pieghi te

Desert Eagle vere contro repliche

Luci dei lampioni spente sulla via

Non chiederti che può succede’

Penso dietro ai vetri di questo Mercedes.

[Strofa 2: Shiva]

Dove la trap finisce iniziano i nostri nomi

La mia casa resiste perché è fatta in mattoni (mattoni)

La fortuna dei ricchi è la disgrazia dei poveri (dei poveri)

Non bastan le briciole nelle sabbie mobili, ok (brr)

Skinny, ho fatto un brutto sogno

Mi sono svegliato in una cappottabile (bang-bang)

Fumo messo nelle palle, fra’

Nei soldi facili niente di facile (bang-bang)

Non ho amici che mi parlano come si parla a quelli famosi, ah

Sai che resto Santana, ah, senza azione e bandana, ok

Giovane flow nella money wave

Mentre gli altri vanno a rallenty

Ho faticato per averli, frate’ faticherò il doppio per non perderli

In periferia mi hanno fatto santo

Solo a scuola andavo impreparato

Milano sembra Chicago

Ma le tue pistole non han mai sparato.

[Strofa 3: Speranza]

Mai nisciun m’ha aiutat t permitt pur e’ giudicà

Brillo come l’oro del Papa

Dopo la fumata, vecchio perderò la calma (pa pa pa)

M n veng do mes pa ribellione e voi m parlat e rivoluzion

I so nu mostr a reppa per esempj e lo so pur se so balbuzient

C’est toujours la meme [? – Francese]

T rong nu vas n’t rong na lir

Fratell in galer o postin esc pazz

Sto abbasc o palazz nt sient all’altezza ma lievt d’annand o cazz

Pistola carica, succede il panico il sangue vulcanico il mare balcanico

Qua il caso è critico sto nella cronaca mentre tranquillo fai musica cronica

Esco dall’alcol entro nella storia

In Italia ho portato la moda

La prova ho vestito la scena in Givova

Spall a sott

[Guè Pequeno]

G-U-E

Yeah, non posso dirti certo con chi ero (ma va)

Non parlo di tattoo, ma ‘sta tipa ha una serpe in seno (damn)

Se il marito mi scopre lo accoppo come Maniero (pa-pa-pa)

Bevo qualcosa di forte a Francoforte sul Meno

Parli di me come Ozzy (what?), se stai vicino a Cosimo

Puoi diventare ricco fra’ solo per osmosi (ahahah)

‘Sti pagliacci di oggi, mandano solo emoji

Sono tutti famosi, sono tutti mafiosi (seh)

Diffido da una tro*a che fuma sighe sottili (seh)

E da un uomo che porta i pantaloni coi risvoltini

La tua tipa l’ha preso, come un cono gelato

Era figa, ma fredda, frate’, me l’ha congelato.





[Achille Lauro]

Pizza Margheri’ (si, si) (Pizza Marghe’)

Bacio in bocca mio cugi’ (Bacio in bocca mio cugi’) (yeah)

Questo è un film (Questo è un film), yeah

Frate’, amore mi’ (Frate’, amore mi’)

Pizza Margheri’ (si, si)

Bacio in bocca mio cugi’ (Bacio in bocca mio cugi’) (yeah)

Questo è un film (Questo è un film), yeah

Pizza Margheri’ (Pizza Marghe’), yeah, yeah

[Geolier]

Frnesc p primm e nemmanc o sapit

Ma ioc co king pcche’ so ‘o sceicc

Stu scem c parl nemmanc o capimm

Mo fum tutt evr e nui nno sntimm

Vir’t e mpart l hip-hop

Sacc o futur ca nemmanc e Simpson

E sord ‘a pedan iucav ra bimbo

L’italij o saij ca m fa nu pompino

Sfong semp e tu m uard aropp

O facc semp megl e po m mett acopp

Tu ca parl e parl, veng loc basc e po c vo na bust chin e daparox

Facc abus che sciem Gheddafi

Stamm che rass no capi re capi

Chiam’m rico nun m piac papi

Ess vo nu gramm i vogl nu grammy

Chistu scem sta vit sa sonn

Sta uaglion po s ncripp e s ncoll

Si è [?] o sai simm cyborg

M fum e pnsier appicciat nto bong

Sta uaglion a stu scem o fa e corn

M uardn stuort sti sciem nu ponn

Sto cu Skinny al volant saglimm cchiu ngopp

Ra napl o è Geolier o è camorr

[Lazza]

Mamma, ho perso l’aereo, Kevin su un jet privato

Zzala è per sempre, come Mary [?] firmato

Mezzi artisti non fanno storie, se fanno storie, non c’è la trama

Li odio io, pure chi copia come i cinesi a Dolce & Gabbana (ahahah)

Metà del rap italiano mi strofina il ca**o (strofina il ca**o)

Come se uscisse il mio genio da un momento all’altro (da un momento all’altro)

Sembra la solita storia, sì, però al contrario (però al contrario)

Perché il loro desiderio è tenermelo in mano

Sei un bel flop, Zzala dà fastidio come un black block (ehi)

Ho già la tua faccia nel mio Death Note (ehi)

E una cassa dritta nella testa come Ben Klock

Yah-yah, ho una bad bitch nel letto, sembra Twister

Con il mio uccello sul petto come la maglia dei [?]-

[Ernia]

Non pronuncia la C bene, questa fake etrusca

Vuole integrare, sì, ‘sto ca**o integrale, pure la crusca

Faccio un programma in tele’, lo chiamo “La stron*a è giusta”

Erotomane ricco e milanese, sembro il Berlusca (pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa)

Dormo dentro un castello di soldi, un gioco, un rebus

Diciamo che ho solo creato il mio locus amoenus

Un uomo per un giorno può esser Dio, spinger forte

Oggi è il giorno mio, non è ancora la mezzanotte

Sai che io le chiamo tutte Vale, così non mi devo ricordare

Sai che sono il duca di Milano, il compleanno è festa patronale

Fra’, giro una serie su me stesso, che possa essere d’esempio per i raga’

Ci metto il mio ego gigantesco, infatti la chiamo “Il premier Papa” (è ok)-





[Side Baby]

Sto ancora in strada e non mi sposto

Ho visto cambiare il meteo, può nevicare ad agosto

Ho scoperto che ogni cosa ha un costo

Per la giusta cifra ti fanno saltare la testa dal collo

Vuoi vedere come vivo? Scoprirai come muoio

Quando mi metto a letto penso ai soldi, quindi non dormo

Patto col diavolo, mi dà tutto quello che voglio

Ma mi fa camminare formiche nell’occhio

So che un sacco di persone mi detestano

Angeli mi proteggono, demoni mi rispettano

E se mi stai cercando, sai già dove sono

Non mi nascondo, sono in giro da solo.

[axi B]

Tu-tu-tu, va-va-va-va-va (va!)

Non più rapina, chiama un Taxi, magari, ah

Ognuno ne vuole ×7 come quelle dei cani

Chili sulle mani per l’ansia che mi dà la life

No, ho 3 g, sì, per l’ansia chiedi a mamma

Che mi osserva fino ai piedi, che vita di mer*a

Fa–fa–faccio “bang, bang” sulla testa di una guardia

Sud Italia, cresciuti tra pane e mala (gang-gang-gang)

Chiedi a Skinny: “Chi è Taxi?” (ehi), fot*uto Matrix (Matrix)

Sono arrivato a vent’anni, dammi altri vent’anni

Chiedi a Skinny: “Chi è Taxi?” (ehi), fot*uto Matrix (Matrix)

Sono arrivato a vent’anni, dammi altri vent’anni.





