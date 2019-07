Shiva – Mon Fre feat. Emis Killa: video ufficiale e testo del nuovo singolo

L’aveva annunciato in Take 1 che nel nuovo singolo ci sarebbe stato Emis Killa e questo brano di Shiva si intitola Mon Fre (che significa fratello mio) ed è disponibile dal 19 luglio 2019 via Jive Records (Sony Music Italy). Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questo pezzo, prodotto da Adam11.

Il giovane rapper milanese e il ben più blasonato collega hanno dato vita a questa orecchiabile canzone scritta a quattro mani, nella quale si parla di passato, presente e futuro, con tanta voglia di emergere nel mondo del rap, che ha tolto tanti ragazzi dalla strada. Il filmato è stato diretto da Davide Vicari.

Mon Fre testo — Shiva • Emis Killa

Download su: Amazon – iTunes

Yah-yah-yah-yah (brr)

Yah-yah-yah-yah (no, no, no, no)

Yah-yah-yah-yah (eh, eh, eh, eh)

Yah-yah-yah-yah, yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah (no, no, no, no)

Yah-yah-yah-yah (brr, brr, brr, brr)

Yah-yah-yah-yah (uoh, uoh, uoh, uoh)

Yah-yah-yah-yah

Yah, uah, uah

Ho passato momenti che non mi scordo

Dicon che siamo di cornice perché siamo sul bordo

Non sai quante cose ho da risolvere

Tipo lascia indietro tutto e pensa solo a correre

Non so bene dove sto andando

Spero solo di aver fatto giusto il calcolo, oh

Vogliono stare al nostro tavolo, oh

Io penso a quando ci odiavano

Ora non mi credi, non ascolti che dico

Cambi questo e quello e pensi giusto: “Che fico”

Mi chiedo là fuori chi ti resta di amico

Se una pistola spara, un bandito resta un bandito

Cambiare è importante

Ho bisogno di svago e di metter soldi da parte

Te dalla mia parte

Forse ne ho viste tante per averne 19

L’inverno sta finendo e sotto gridano il mio nome

Il mio migliore amico ha detto: “Faccio una rapina”

Gli ho detto: “Tranquillo, ho una chance tra le dita”

Lei il pane con il burro già alle sei di mattina

Mando un bacio a mamma e diecimila da una panchina

Perché ho più di ventuno motivi per farcela

Con noi oppure nada, resta lì con chi chiacchiera

Voglio trovare il mare come nel mio decoder

Questa è la mia storia, in più c’è scritto “Milano Ovest”.

Chiuso in camera d’hotel

Scopro che forse non c’è

Una via giusta per te

Una d’uscita per me

A volte è dura, mon frè

Ma io sorrido, mon frè

Parlano e dicon di noi

Tutte impressioni, Monet.





Ah, guarda qua la mia città

Il sole in quartiere, ora è Panama

Viaggio come se io avessi un Panamera

Sorpasso i problemi, dove sta il problema?

Cambiala, cambiala

Se la via è sbagliata allora cambiala

Nomi sulla pelle di chi prima c’era

Fiori nei cannoni quando arriva sera.

[Emis Killa]

Ah

Ho passato momenti che non mi scordo

Lo testimoniano i segni che c’ho sul corpo

Non mi capacito di come tu e il tuo socio

Siate in tele mentre mio fratello è morto a quell’incrocio

Intrappolati in questa city dannata

Stiamo brindando in spiaggia, ma ci manca la strada

Ho un tavolo all’Inferno ed ho portato tutti i brotha

Perché in Paradiso fanno selezione all’entrata

Ho ancora mille pare, però sopra un Carrera

Poteva andarmi male e invece ho fatto carriera

Mio fra’ pieno di rabbia è peggiorato in galera

Perché un gatto nero in gabbia diventa una pantera

Se ripenso i giorni alla fermata di quel tram

Ho messo a fuoco il mio futuro dandomi una chance

Il mio presente non cancella i traumi del passato né copre il boato

Mentre la mia storia brucia come Notre Dame

Mamma non pensava che facessi sul serio

Sembrava un gioco prima che arrivassero gli euro

Sopra un vecchio treno con le mie ferite

Pensavo che quelle rotaie fossero infinite

Non ho mai confuso l’avarizia con la fame

Tengo amici e affari separati come i miei

Me ne fot*o dei carati su queste collane

La mia stella brilla in cielo dal 2006.

Chiuso in camera d’hotel

Scopro che forse non c’è

Una via giusta per te

Una d’uscita per me

A volte è dura, mon frè

Ma io sorrido, mon frè (shh, shh)

Parlano e dicon di noi

Tutte impressioni, Monet.





Ah, guarda qua la mia città

Il sole in quartiere, ora è Panama

Viaggio come se io avessi un Panamera

Sorpasso i problemi, dove sta il problema?

Cambiala, cambiala

Se la via è sbagliata allora cambiala

Nomi sulla pelle di chi prima c’era

Fiori nei cannoni quando arriva sera

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah, yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Yah-yah-yah-yah

Mon frè, mon frè.





Ascolta su: