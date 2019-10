Shiva – Non sto più in zona feat. Pyrex: audio e testo del nuovo singolo

Il milanese Andrea Arrigoni, in arte Shiva, e Dylan Thomas Cerulli, aka Pyrex, membro della Dark Polo Gang, insieme nel singolo Non sto più in Zona, disponibile ovunque dal 3 ottobre 2019 via Jive Records (Sony Music Italy).

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta dai due rapper e prodotta da Davide Maddalena, meglio conosciuto come Adam11.

Shiva – Non sto più in Zona testo

Download su: Amazon – iTunes

Ah-ah, eh yeah

Oooh

Uuuh

Ehi, yah-yah-yah

Anche se non sto più in zona

Ehi, oooh, ehi yeah, oooh

Tu lo sai chi sono eeh aah

Tu lo sai chi sono eeh yah.

E anche se non sto più in zona (zona)

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì, di sì (sì)

Io so che pensi no-oh-oh-oh-oh (no)

E anche se non sto più in zona (zona)

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì, di sì

Lo so che pensi no-oh-oh-oh-oh





Lo so che pensi no-o-o

Tu non sai, mamma è fiera dei miei show-ow-ow, ah

Il passato come stick, ti si incolla addosso

Se ti sposi con la street non puoi aver divorzio

Aumenta il cash, non aumentano i fratelli

Alcuni sono con me, altri torno per vederli, ah

La mia chain sotto il flash o le luci a strobo

C’è chi in me cerca un amico e chi cerca un tesoro

Fra, ti ho messo in un vi-deo di una canzone

E poi la police ha collegato le facce

Ti sono entrati in casa non avevan prove

Grazie a Dio tu non avevi lasciato traccia

Nessuno riesce a trovare la pace

La zona che invece ti riempie di baci (oh-oh-oh-oh)

Parole come ladri mi san derubare il petto

E tiran fuori tutto ciò che non ti ho detto, ah.

E anche se non sto più in zona (zona)

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì, di sì (sì)

Io so che pensi no-oh-oh-oh-oh (no)

E anche se non sto più in zona

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì e di sì

Lo so che pensi no-oh-oh-oh-oh

[Pyrex]

Prince

Anche se non sto più in zona

Sono e sarò sempre il principe di Roma, ah

Perdo un fratello ogni collana nuova, ah

A stare qui non sai che si prova, ah

Fare tutto per un fra, ma mi chiedo se

Lui sarebbe pronto a fare di tutto per me

Sti sorrisi vogliono vedermi perdere

Mai e poi mai lo farò succedere

Ogni anno, il mio compleanno aumentano i regali

Ma chissà perché ho sempre meno invitati

Questi sconosciuti che continuano a parlarmi

Con bugie d’oro 24 carati

Al prezzo da pagare dico: “Ok, va bene”

Ma non mi potrò mai fare andare bene

Rivederci, salutarci e comportarci come non fossimo mai cresciuti insieme, ah.





E anche se non sto più in zona (zona)

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì e di sì (sì)

Io so che pensi no-oh-oh-oh-oh (no)

E anche se non sto più in zona (zona)

Tu lo sai chi sono quindi parlami

Quando dici di sì, di sì e di sì

Lo so che pensi no-oh-oh-oh-oh





Ascolta su: