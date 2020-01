Anna Pepe – Bando: audio e testo del singolo d’esordio

Il testo e l’audio di Bando, singolo d’esordio scritto e interpretato dall’emergente rapper Anna Pepe, rilasciato il 10 dicembre 2019.

Qualche giorno fa, M2O ha segnalato questa giovane rapper riproducendo la sua prima canzone, che da allora sta facendo impazzire il web divenendo letteralmente virale. A quanto sembra, Spotify l’ha bannata perché la base del brano sarebbe una copia.

In ogni caso, fortunatamente è ancora possibile ascoltarla sia su Youtube che su Deezer, oltre che scaricarla dai digital satore. Qui la pagina Instagram ufficiale di Anna Pepe. Su di lei si sa ben poco. Sembra sia di La Spezia, anche se nel testo di questo pezzo, c’è molto di milanese.

Anna – Bando Testo

Download su: Amazon – iTunes

Eventuali suggerimenti sono sempre bene accetti

Ehi, Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questa diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questa diesel

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Vi vedo lacrimose, vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta





Tu non hai sta famiglia, smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare sti bands mi divido in tre

? che ca**o ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la stessa e piangete

Meglio vi sedete col pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente.

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questa diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questa diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questa diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questa diesel

Ho la scorta di flow, voglio fare un rico

Ca**o vuoi ma ricco, ti becco e m’impicco

Sto tipo che psdm, non firma tn, giuro che non pagon con l’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio sei zeri, io non ? sei

Mi ricordo quando sfottevi

Con che faccia mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Ho si! mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al ca**o di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammessa alla festa





Uno arriva, due, two, three

Tre bistecche slaccian jeans

Uno arriva, due, two, three

Tre bistecche slaccian jeans

Uno arriva, due, two, three

Tre bistecche slaccian jeans

Uno arriva, due, two, three

Tre bistecche slaccian jeans

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questa diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questa diesel





Ascolta su: