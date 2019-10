Bruce Springsteen – Western Stars – Songs From The Film: info e titoli delle canzoni della colonna sonora

Il 25 ottobre 2019 esce Western Stars – Songs From The Film, album contenente la colonna sonora del docufilm sul rocker diretto da Thom Zimny e dallo stesso Bruce Springsteen, per la prima volta nei panni di regista. La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane solo il 2 e il 3 dicembre 2019. Vai direttamente ai titoli delle canzoni.

La soundtrack viene messa in vendita nel formato CD digipack con booklet da 20 pagine e nella versione deluxe in doppio CD con O-Card contenente sia la versione in studio dell’ultimo fortunato album del Boss, “Western Stars”. In seguto verrà anche resa disponibile la versione doppio vinile 140 grammi.

Prodotta dallo stesso Springsteen e Ron Aniello, la colonna sonora racchiude le tredici canzoni dell’ultima fatica discografica in versione live, più la novità Rhinestone Cowboy, cover del singolo Glen Campbell, rilasciato il 24 maggio 1975.





Il film Western Stars è una trasposizione cinematografica dell’omonimo album formato da tredici tracks scritte dal rocker, certificato ORO nella penisola, che per alcune settimane restò stabilmente in prima posizione nella classifiche relative ai dischi più gettonati in Italia.

Western Stars – Songs From The Film tracklist (Colonna Sonora film Bruce Springsteen 2019)

Lo trovi su Amazon: CD e Vinile – 2 CD Edizione Deluxe – Download su iTunes

CD 2: Western Stars album.