Bruce Springsteen – There Goes My Miracle: lyric video e traduzione del testo della nuova canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio di There Goes My Miracle, nuovo singolo di Bruce Springsteen che arriva a tre settimane esatte dal precedente Hello Sunshine.

Sono al momento questi due i primi assaggi del nuovo album di inediti del Boss battezzato Western Stars, atteso il 14 giugno 2019, a oltre 4 anni di distanza dall’ultima fatica discografica High Hopes, che solo nella penisola fu certificata Disco di Platino.

Anche questo piacevole brano è una pura poesia scritta di suo pugno, che i numerosissimi fan sparsi per il mondo di sicuro apprezzeranno.

L’alba, il tramonto

Le strade sono diventate marrone dorato

Cieli biondo rame sopra

Sto cercando il mio amore

Sto cercando il mio amore

Addio al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Tanti saluti al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Chiaro di luna, luminosa luna

Dov’è la mia buona stella stasera

Le strade perse nella luce della lampada

Improvvisamente dentro

All’improvviso dentro

Addio al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Tanti saluti al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Guarda cosa hai fatto

Guarda cosa hai combinato

Guarda cosa hai fatto

Guarda cosa hai fatto

Guarda cosa hai combinato

Guarda cosa hai fatto

Guarda cosa abbiamo fatto

Guarda cosa abbiamo combinato

Guarda cosa abbiamo fatto

Sofferenza, cuore spezzato

L’amore dà, l’amore prende

Il libro dell’amore ha le sue regole

Ignorate dagli sciocchi

Ignorate dagli sciocchi





Addio al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Tanti saluti al mio miracolo

Che va via, che si allontana

Che va via, che si allontana

Ecco il mio miracolo

L’alba, il tramonto

Sunrise, sundown

The streets gone golden brown

Auburn skies above

I’m searching for my love

I’m searching for my love

There goes my miracle

Walking away, walking away

There goes my miracle

Walking away, walking away

Moonlight, moon bright

Where’s my lucky star tonight

The streets lost in lamp light

Suddenly inside

Suddenly inside

There goes my miracle

Walking away, walking away

There goes my miracle

Walking away, walking away





Look what you have done

Look what you have done

Look what you have done

Look what you have done

Look what you have done

Look what you have done

Look what we’ve done

Look what we’ve done

Look what we’ve done

Heartache, heartbreak

Love gives, love takes

The book of love holds its rules

Disobeyed by fools

Disobeyed by fools

There goes my miracle

Walking away, walking away

There goes my miracle

Walking away, walking away

Walking away, walking away

There goes my miracle

Sunrise, sundown

