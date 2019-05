Bruce Springsteen – Tucson Train: video ufficiale, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Tucson Train, terzo singolo di Bruce Springsteen estratto dal 19esimo album in studio Western Stars, che vedrà la luce il prossimo 14 giugno. Ascolta l’audio della nuova canzone, che sarà disponibile in streaming e negli store tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio.

Dopo Hello Sunshine e a una settimana dal rilascio di There Goes My Miracle, è in arrivo questo terzo assaggio dell’attesissimo disco di inediti prodotto da Ron Aniello e contenente 13 brani.

Dalle ore 14 di giovedì 30 maggio, è online il video ufficiale diretto da Thom Zimny, al quale è possibile accedere cliccando sull’immagine.

I got so down and out in Frisco

Tired of the pills and the rain

I picked up, headed for sunshine

I left a good thing behind

Seemed all of our love was in vain

My baby’s coming in on the Tucson train

I come here lookin’ for a new life

One I wouldn’t have to explain

To that voice that keeps me awake at night

When a little peace would make everything right

If I could just turn off my brain

Now my baby’s coming in on the Tucson train

We fought hard over nothin’

We fought till nothin’ remained

I’ve carried that nothin’ for a long time

Now I carry my operator’s license

And spend my day just runnin’ this crane

My baby’s coming in on the Tucson train





Hard work‘ll clear your mind and body

The hard sun will burn out the pain

If they’re lookin’ for me, tell ‘em buddy

I’m waitin’ down at the station

Just prayin’ to the five-fifteen

I’ll wait all God’s creation

Just to show her a man can change

Now my baby’s coming in on the Tucson train

On the Tucson train

On the Tucson train

Waitin’ on the five-fifteen

Here she comes





Ero talmente sul lastrico a Frisco

Stanco delle pillole e della pioggia

Ho scelto, diretto verso il sole

Mi sono lasciato alle spalle qualcosa di buono

Sembrava che tutto il nostro amore fosse inutile

La mia piccola sta arrivando sul treno di Tucson

Vengo qui a cercare una nuova vita

Non avrei dovuto spiegare

A quella voce che mi tiene sveglio la notte

Quando un po’ di pace metterebbe a posto ogni cosa

Se solo potessi spegnere il cervello

Ora la mia piccola sta arrivando sul treno di Tucson





Abbiamo combattuto duramente per nulla

Abbiamo combattuto finché non è rimasto nulla

Mi son portato quella nulla per molto tempo

Ora porto la mia licenza di operatore

E passo la giornata gestendo questa gru

La mia piccola sta arrivando sul treno di Tucson

Il duro lavoro libererà la tua mente e il tuo corpo

Il sole cocente brucerà il dolore

Se mi cercano, amico digli

Sto aspettando alla stazione

Basta pregare le cinque e un quarto

Aspetterò tutta la creazione di Dio

Solo per mostrarle che un uomo può cambiare

Ora la mia piccola sta arrivando sul treno di Tucson

Sul treno Tucson

Sul treno Tucson

Aspettando le cinque e un quarto

Eccola che arriva

