Ivana Spagna – 1954 è il nuovo album: informazioni e titoli delle canzoni

A oltre sette anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Four (disco di inediti in inglese), è in arrivo 1954, il nuovo album della cantautrice veneta Ivana Spagna, il cui titolo omaggia l’anno di nascita di questa grande artista. Titoli delle canzoni e autori.

Da venerdì 25 ottobre 2019 sarà disponibile via Tuned Turtle Management questo atteso progetto, formato da dieci canzoni, tra le quali le già conosciute “Amici per amore” in duetto con gli Audio 2, “Cartagena”, bel brano reggaeton inciso con Jay Santos e pubblicato la scorsa estate e “Nessuno è come te”, bel pezzo dedicato agli amori impossibili uscito a fine settembre. Presente anche la cover di “Se io se lei” di Biagio Antonacci, favolosa canzone alla quale l’artista è molto legata.





Disponibile nel classico CD (con cover tridimensionale in rilievo) e in vinile, il disco ha anche uno scopo benefico, in quanto per ogni singola copia venduta, un euro verrà devoluto ai City Angels, Onlus fondata nel 1994 da Mario Furlan, con lo scopo di fornire assistenza alle persone in difficoltà (senzatetto, tossicomani e gli alcolisti, prostitute, anziani, immigrati, le vittime della criminalità, i detenuti e persino gli animali), ammirevole iniziativa umanitaria che conferma il buon cuore dell’artista, da sempre sensibile a queste tematiche.

1954 tracklist (Ivana Spagna 2019)

Nessuno è come te (Video Ufficiale) [Testo e musica di Ivana Spagna, Giorgio Spagna] Prigioniera nel tuo nido [Testo e musica di Luca Chiaravalli] Cartagena (con Jay Santos) [Testo e musica di Ivana Spagna, Giorgio Spagna] Nonostante tutto [Testo e musica: Paolo Agosta, Lenny De Luca] Essenza e anima [Testo e musica di Luca Sala, R. Elia, S. Gerardi, M. Colavecchio] Se io se lei [Testo e musica di Biagio Antonacci] Mi manchi tu [Testo e musica di Ivana Spagna, Giorgio Spagna] Nel tempo [Testo e musica di D. Ippolito, S. Blanda, I. Spagna, W. Ferrari] Amici per amore (con gli Audio 2) [Testo e musica di G. Donzelli, E. Leomporro, L. Pignalosa] Chissà se mai [Testo e musica di I. Spagna, G. Spagna]