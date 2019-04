Bruce Springsteen – Western Stars è il nuovo album in uscita a giugno: informazioni e tracklist

A oltre quattro anni di distanza dal fortunato High Hopes, certificato Platino in Italia, è in arrivo il nuovo album di inediti del grande cantautore statunitense Bruce Springsteen che si intitola Western Stars. I titoli delle canzoni.

La data d’uscita del disco, è fissata al 14 giugno 2019 (via Columbia Recors/Sony Music) nel classico CD, in download digitale ed a giudicare dall’attesa, presumo anche in vinile.

Il diciannovesimo album in studio del rocker, è stato prodotto con la collaborazione di Ron Aniello e propone un totale di tredici nuove canzoni firmate dal Boss, tra le quali spicca il primo singolo estratto Hello Sunshine, dodicesima traccia in scaletta, nella quale l’artista canta la voglia di isolamento dal resto del mondo.

Dopo oltre 4 anni e mezzo d’attesa è in arrivo questo progetto, principalmente registrato nello studio nella residenza di Springsteen in New Jersey, e in parte a New York e in California, che trae ispirazione dai dischi pop della California del Sud, tra le fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.





Per quel che concerne le tematiche, tipicamente americane, in quest’occasione Springsteen canta la speranza dura a morire, la stabilità della casa, zone desolate e i contrastanti sensi di isolamento e di comunità.

Oltre a cantare, Bruce ha anche suonato alcuni strumenti come tastiere e il basso. Gli altri musicisti che hanno contribuito alla realizzazione del disco sono Charles Giordano, Jon Brion, Soozie Tyrell e David Sancious. Patti Scialfa, ha invece contribuito a voci e arrangiamenti vocali di quattro brani.

Bruce Springsteen – Western Stars tracklist

1. “Hitch Hikin'” 3:37

2. “The Wayfarer” 4:18

3. “Tucson Train” 3:31

4. “Western Stars” 4:41

5. “Sleepy Joe’s Café” 3:14

6. “Drive Fast (The Stuntman)” 4:16

7. “Chasin’ Wild Horses” 5:03

8. “Sundown” 3:17

9. “Somewhere North of Nashville” 1:52

10. “Stones” 4:44

11. “There Goes My Miracle” 4:05

12. “Hello Sunshine” 3:56

13. “Moonlight Motel” 4:16