Bruce Springsteen – Hello Sunshine: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

In data odierna il cantautore statunitense Bruce Springsteen ha rilasciato il nuovo singolo Hello Sunshine, primo assaggio del nuovo atteso album di inediti Western Stars, che vedrà la luce il prossimo 14 giugno, a quattro anni e mezzo di distanza da High Hopes.

Il 19esimo album in studio, successore dell’ultima fortunata fatica discografica, certificata platino nella penisola, racchiuderà altre dodici canzoni prodotte dall’artista con la collaborazione di Ron Aniello, che ha inoltre suonato il basso, le tastiere e altri strumenti.

Le tredici tracce scritte di suo pugno, hanno svariate tematiche tipicamente americane: dalle grandi autostrade agli spazi desertici, dal sentimento di isolamento a quello opposto di comunità, dalla stabilità di casa alla speranza che non svanisce mai, riporta un comunicato stampa.

E in questa canzone, il Boss canta proprio il piacere che gli trasmettono i posti desolati, le strade deserte, Bruce canta insomma la voglia di solitudine e di isolamento dal resto del mondo.

Testo

Had enough of heartbreak and pain

Had a little sweet spot for the rain

For the rain and skies of gray

Hello sunshine, won’t you stay?

You know I always liked my walking shoes

But you can get a little too fond of the blues

You walk too far, you walk away

Hello sunshine, won’t you stay?

You know I always loved a lonely town

Those empty streets, no one around

You fall in love with lonely, you end up that way

Hello sunshine, won’t you stay?





You know I always liked that empty road

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won’t you stay?

And miles to go is miles away

Hello sunshine, won’t you stay?

Hello sunshine, won’t you stay?

Hello sunshine





Traduzione in italiano

Ne ho abbastanza della sofferenza e del dolore

Ho avuto un posto piccolo e dolce per la pioggia

Per la pioggia e il cielo grigio

Ciao sole, non rimani?

Sai che mi sono sempre piaciute le scarpe da passeggio

Ma puoi affezionarti un po’ troppo al blues

Ti allontani troppo, ti allontani

Ciao sole, non rimani?





Sai che ho sempre amato la città desolata

Quelle strade deserte, nessuno in giro

Ti innamori della solitudine, va a finire in questo modo

Ciao sole, non rimani?

Sai che mi è sempre piaciuta quella strada deserta

Nessun posto in cui stare e chilometri da percorrere

Ma i chilometri da fare sono tanti

Ciao sole, non rimani?

E i chilometri da fare sono tanti

Ciao sole, non rimani?

Ciao sole, perché non rimani?

Ciao sole

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Bruce Springsteen

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 3:54

Etichetta: Columbia Records/Sony Music

Album: Western Stars

Autori

Bruce Springsteen. Prodotto da Ron Aniello & Bruce Springsteen