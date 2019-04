Babaman – Made in Italy: video ufficiale e testo

Dal 26 aprile 2019 è disponibile il nuovo singolo del rapper milanese Massimo Corrado, in arte Babaman, che si intitola Made in Italy. Leggi il testo della canzone, disponibile in streaming e negli store digitali dal successivo 6 maggio.

Prodotto da Mene, questo brano è decisamente significativo e denuncia la situazione del paese e della gente che preferisce ignorare i vari problemi che vi sono nella penisola, magari guardando il calcio o l’isola dei famosi. E intanto, mentre l’Italia va a rotoli, i laureati fuggono e in Parlamento vi sono anche pregiudicati…

Il video ufficiale è stato diretto dallo stesso Babaman con la collaborazione di Riccardo Tettamanti. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Babaman – Made in Italy testo

Yes people

questa è una canzone con babaman aka the irieman aka stamina daddy

‘witch up people hey this is babaman aka the irieman

iahahaha.

oh nai

uoh nainana nainana

(this is babaman)

ah ah ah ah iaha

Babylon mi costringe

questo mangia lo sa

uragano babaman non ha pace

dipinge sicuro non finge protetto dal jah

come follow me naman

Babylon mi costringe

questo mangia lo sa

uragano babaman non ha pace

dipinge sicuro non finge protetto dal jah

come follow me naman.

Freda non vedi come che funziona

facciamo ridere tutta l’Europa

qui corruzione, escort e coca

pregiudicati, zero vergogna

non c’è posto per i laureati

se ne vanno ma non emigrati

la cultura li segue ed in questo paese questo paese rimangono gli analfabeti

Siamo la generazione di mezzo

conta il telefono, conta il suo prezzo

conta che in mezzo tu giri lo sterzo

non conta chi sono ma solo chi sembro





siamo la generazione di mezzo

conta il telefono, conta il suo prezzo

conta che in mezzo tu giri lo sterzo

non conta chi sono ma solo chi sembro

Pregiudicati in Parlamento

è Made in Italy!

qui nessuno si lamenta

è Made in Italy!

guardo il calcio e non ci penso

è Made in Italy!

qua da dentro no non vedi che siamo così tanto

Made in Italy!

Dammi una base che la scasso

io ve la riduco come un quadro di Picasso

vivo nel paese dove conta chi è più grasso

dove il cittadino non conta più un caz*o, bum!

io so che la legge non è uguale per tutti

torti su torti, morti su morti

niente da dire, restate muti

tu guardi l’isola e te ne fot*i.

Mi chiamano uragano Babaman

comincio a correre c’est babylon

vuole fermare questo jah jah son

ma io non mollo dadaman.. se!

Mi chiamano uragano Babaman

comincio a correre c’est babylon

vuole fermare questo jah jah son

ma io non mollo!

Pregiudicati in Parlamento

è Made in Italy!

qui nessuno si lamenta

è Made in Italy!

guardo il calcio e non ci penso

è Made in Italy!

qua da dentro no non vedi che siamo così tanto

Made in Italy!





Freda non vedi come che funziona

facciamo ridere tutta l’Europa

qui corruzione, escort e coca

pregiudicati, zero vergogna

non c’è posto per i laureati

se ne vanno ma non emigrati

la cultura li segue ed in questo paese rimangono gli analfabeti.

siamo la generazione di mezzo

conta il telefono, conta il suo prezzo

conta che in mezzo tu giri lo sterzo

non conta chi sono ma solo chi sembro

siamo la generazione di mezzo

conta il telefono, conta il suo prezzo

conta che in mezzo tu giri lo sterzo

non conta chi sono ma solo chi sembro

Pregiudicati in Parlamento

è Made in Italy!

qui nessuno si lamenta

è Made in Italy!

guardo il calcio e non ci penso

è Made in Italy!

qua da dentro no non vedi che siamo così tanto

Made in Italy!