Izi – Dammi un motivo: audio e testo del nuovo singolo

Il 10 maggio 2019 vedrà la luce l’attesissimo terzo album in studio del rapper piemontese Izi che si intitola Aletheia e dal 30 aprile è disponibile il secondo singolo “Dammi un motivo”. Audio e testo della canzone, disponibile ovunque dal 30 aprile via Universal Music Italia.

Dopo “Fumo Da Solo”, ecco il secondo assaggio del progetto, che arriverà a due anni da “Pizzicato”, un brano prodotto dal beatmaker milanese Mace, che i fan del rapper Diego Germini, aka Izi, di certo conosceranno, perché il testo scritto di suo pugno, è lo stesso dell’omonimo traccia racchiusa in Kidnapped Mixtape (2014). La base originale della canzone è tratta da “Best I Ever Had” del collega statunitense Drake.

Se “Fumo Da Solo” mostrava il lato più intimo e introspettivo del rapper, qui Diego sceglie di dare voce alla parte del ragazzo che ricorda, quello che rivive una relazione ormai giunta al capolinea, con il filtro del suo cambiamento, dedicato a una ragazza che si perde nella malinconia del passato.

Testo Dammi un motivo – Izi

Eh, eh, eh, eh, eh-ehi

Ehi, Mace

Ye-ehi, Mace

Baby frequento mondi nuovi

Mondi dove non sei mai stata

E scusa se non ti ho portata su

Ma se l’unica tua cura era la Luna

E il cielo stava sgombro come noi dentro senza paura alcuna

Non mi mettere ansia con quella gamba in stanza

E intanto l’ansia fai che la mischio al tuo lucidalabbra

E ricordati che non starai marchiata a me per sempre

Ciò che marchiato a me sarà il mio rap per me e te

Permettimi di non amare normale

Io voglio conquistare, stare ai limiti dell’immorale

Voglio fare e dare rose intanto

Non si può recriminare il pianto

Non c’è oro quando intono nel coro che canto

Sarei un toro se parlassi d’incanto

La verità è che sono un moro bono

Seduto su un molo solo ammollo

Col pensiero poco tanto

Però valgo e lo si vede Santo manco

Guarda le facce che ho accanto

Centellinare i secondi poi i giorni

Fissare il mare poi i monti dai colli

Tenerti addosso e poi lontano

Forse non ci capiamo

Ma al mondo noi appariamo più forti





Dammi un motivo per mandarti via

Oltre il cielo, oltre il cielo e più su (yeah, yeah), e più su (yeah, yeah)

Per quanto mi riguarda tu fai male a lamentarti

Amore tanto il pianto non lo asciugheranno gli altri

E no, yeah, il cielo ruba tutto e non gli sguardi, no, yeah

Dammi un motivo per mandarti via

Oltre il cielo, oltre il cielo e più su (yeah, yeah), e più su (yeah, yeah)

Per quanto mi riguarda tu fai male a lamentarti

Amore tanto il pianto non lo asciugheranno gli altri

E no, yeah, il cielo ruba tutto e non gli sguardi, no, yeah

Ye-yeah, ye-yeah

Ehi, babe

Ye-yeah, ye-yeah

Ehi, ye-yeah

E mo’ che ci guardiamo sul divano

Ubriachi non scappiamo afferrati in Ferrari

Lasci la scia della mano, Maserati

Lascio la scia quando vado dei peccati

Fammi passare che devo andare cambiare la mia vita

A quanto pare non sono immortale

Fammi attraversare il mare dentro un bar

E insieme a canne e biare mi fai sembrare normale

Tranquilla baby non ti sto cercando, yeah (no)

Quando mi vedi ho sempre in mano un grammo, yeah (no)

Per fare finta che non soffro

Mi vedi mosso, mosto, miele

Bene via i vestiti di dosso

Vestiti di rosso, bella ad ogni costo

Ma fai male come un morso addosso, morto

Mi hai risposto dico, mi hai riscosso

Fino al punto che non c’è più da parlare

Mi ritrovo qui con, te

Dammi un motivo per mandarti via

Oltre il cielo, oltre il cielo e più su (su, yeah, yeah), e più su (su, yeah, yeah)

Per quanto mi riguarda tu fai male a lamentarti

Amore tanto il pianto non lo asciugheranno gli altri

E no, yeah, il cielo ruba tutto e non gli sguardi, no, yeah





Dammi un motivo per mandarti via

Oltre il cielo, oltre il cielo e più su (ye, yeah, yeah), e più su (ye, yeah, yeah)

Per quanto mi riguarda tu fai male a lamentarti

Amore tanto il pianto non lo asciugheranno gli altri

E no, yeah (e no, yeah), il cielo ruba tutto e non gli sguardi, no, yeah

Ye-yeah, ye-yeah

Ye-yeah

Ehi, Mace, ehi, Mace, ci sei o no? Ehi, ehi

Ize, Ize, Wild B, babe

C.O.G.O

Ehi, yeah, yeah, ye-yeah, yeah

Ah





